Cádiz CF - Valladolid CF: de la nostalgia no se vive

El Cádiz se presentará ante su público este 2017 midiéndose a todo un Valladolid. Los gaditanos, que acumulan ya un total de cuatro jornadas sumando los tres puntos, buscarán continuar en esta dinámica, pero para ello tendrán que vencer a un conjunto blanquivioleta al alza, ya que su triunfo en la última jornada le sirvió para escalar un total de seis puestos en la tabla, situándose a tan solo tres de los locales. Ganar en el Ramón de Carranza se presenta como un gran atractivo para los pucelanos, pues sumar una segunda victoria consecutiva y en casa de una de las grandes sorpresas de este curso, significaría un gran paso para estar entre los mejores de la categoría.

El choque, peculiar por los numerosos encuentros que supondrá, la vuelta de Juan Villar a Carranza o el reencuentro de Aridane y Brian Oliván con el que fuera su equipo, será el último de la primera vuelta para ambos, de ahí también el incentivo de cerrarla de la mejor forma posible. Será ahora, a partir de esta segunda vuelta, cuando los equipos vayan definiendo sus roles, siendo cruciales los duelos directos. Los amarillos de momento siguen con su objetivo de sellar la permanencia, una vez logrado podrán permitirse el lujo de seguir soñando; los vallisoletanos no se conforman con situarse entre los diez primeros, y por ello intentarán desbancar a los equipos que actualmente ocupan plazas de ascenso directo o que permiten disputar los playoffs al término de la temporada regular.

Tanto monta, monta tanto...

... Ortuño como Güiza. Y es que, tanto el murciano como el jerezano fueron vitales para que los cadistas se hiciesen con los tres puntos en el Martínez Valero. El de Yecla puso el 1-1 momentáneo al cabecear prácticamente libre de marca un saque de esquina ejecutado por Álvaro García. El atacante oriundo de Jerez de la Frontera dejó muestras una vez más de la calidad y la experiencia que atesora. Cuando el partido entraba en la recta final, el que fuera internacional con España finalizaba una gran filtración de Abdullah con un preciso toque que salvó la salida del meta local; al borde de los 90 minutos, el '9' cadista volvió a aparecer para colocar la que esta vez resultaría ventaja definitiva. Qué mejor forma de volver a territorio alicantino -el pasado mes de junio Güiza logró el 0-1 en el Rico Pérez que sellaba el ascenso a Segunda- que con un doblete.

Ortuño y Güiza celebrando un gol en el Martínez Valero | Foto: Cádiz CF

Los de Álvaro Cervera volverán a reencontrarse con su afición después de enfrentarse al Sevilla Atlético, ante el que se impuso por cuatro goles a uno. El Ramón de Carranza está siendo un auténtico seguro para los amarillos, que tan solo han cedido una victoria en su coliseo, frente al Real Oviedo en la séptima jornada. Los nueve partidos restantes se dividen en seis victorias y tres empates, mientras que en el apartado goleador los andaluces tienen un balance de 19 tantos a favor y siete en contra. De cara a este compromiso, una de las principales dudas para el equipo llega en el centro del campo, donde no podrá contar con el sancionado Garrido al margen de un José Mari que sigue recuperándose. Eddy Silvestre, Mantecón y Abel Gómez, que ha vuelto a una convocatoria, son los principales candidatos para suplir al bilbaíno.

De Tomás al rescate

El atacante formado en las categorías bases del Real Madrid fue decisivo para que los de Paco Herrera firmasen una victoria por la mínima frente al Reus en el arranque de 2017. El delantero blanquivioleta, que acababa de salir en sustitución de Arnáiz, tardó apenas cinco minutos en ver puerta. Después de un intento previo, un cabezazo a la salida de una falta lateral botada desde la izquierda fue suficiente para que los tres puntos se quedasen en la ciudad del Pisuerga. El ariete natural de Madrid buscará reivindicarse ante un equipo de la talla del Cádiz, y seguir ampliando sus registros para hacerle la competencia al máximo artillero albivioleta, Arnáiz -que suma seis dianas, dos más que De Tomás-.

De Tomás probando suerte de cara a portería | Foto: La Liga - Valladolid

En su último desplazamiento, los castellanoleoneses cayeron por tres goles a uno en el Coliseum Alfonso Pérez. En cambio, no es necesario marcharse muy lejos en el tiempo para ver la última victoria vallisoletana a domicilio, pues se impuso por cero goles a tres en Mallorca, justo en su anterior viaje. Lejos del Nuevo Zorrilla, los de Paco Herrera acumulan dos triunfos, dos empates y seis derrotas, con un balance de 10 tantos a favor y 14 en contra. En la Tacita de Plata, los pucelanos deberán mostrar su mejor versión, pues los amarillos han demostrado ser un equipo difícil de batir este curso.

Precedentes Cádiz y Valladolid

Hasta 42 partidos se han registrado a lo largo de la historia entre ambos conjuntos, 18 pertenecientes a Primera División, 22 a Segunda División y dos a la Copa del Rey. La igualdad es máxima ya que de todos sus enfrentamientos, 15 se han decantado a favor de los andaluces, 13 han finalizado en empate y 14 se han llevado los visitantes. En territorio gaditano, los amarillos toman clara ventaja ya que tienen un balance de 12 victorias, siete empates y dos derrotas; de todos sus enfrentamientos, uno para destacar fue sin duda el de la temporada 2004-2005, cuando con un hat-trick de Mirosavljevic se impusieron por seis goles a uno.

El último partido entre los dos equipos se produjo en la campaña 2006-2007, y finalizó con empate a dos en el luminoso. Aunque mismo resultado pero con menos goles, concretamente cero, se saldó el último compromiso disputado en el Ramón de Carranza.

Declaraciones

En la rueda de prensa previa al partido, Álvaro Cervera se mostró crítico con el partido realizado ante el Elche a pesar de la victoria: "Nos hemos dedicado a mostrarles lo que hicimos mal. No sé si lo han entendido pero verlo lo han visto, que ese no era el Cádiz. Nos hicieron más ocasiones en un partido solo que en toda la temporada, con un equipo con diez. Pero ya pasó, nos sirve de muestra y para que no vuelva a pasar". "Tiene buenos futbolistas pero los cuatro de arriba son muy rápidos y directos. Hay otros que se entretienen de cara a portería pero ellos no", comentaba el técnico cadista sobre su rival.

Su homólogo en el banquillo castellanoleonés, Paco Herrera, consideraba que sus jugadores pueden ganar en suelo amarillo: "Acabar con 31 puntos la primera vuelta nos daría la media exacta que nos haría falta para estar en playoff a final de temporada. No fue en Getafe, pero puede ser esta. Debe ser esta". "El Cádiz es un buen equipo. Juegan muy juntos, con dos balas en los extremos, que además tienen trabajo, y tienen dos hombres arriba muy importantes como Rubén Cruz y Ortuño. Todos corren, todos trabajan, todos pelean, juntos, como bloque. Cuando tú quieres atacar, defienden once jugadores en bloque y cuando roban salen con una rapidez tremenda. Tendremos que replegarnos con velocidad tras perder el balón porque si no, nos van a matar. El Cádiz es un equipo que va a más", analizaba el entrenador blanquivioleta.

Arbitra Medié Jiménez

El trencilla catalán, David Medié Jiménez, será el encargado de impartir justicia en el coliseo cadista. El colegiado natural de Sabadell acumula nueve partidos este curso en Segunda División, entre los que se encuentran Cádiz y Valladolid. Medié Jiménez dirigió a los amarillos en su victoria por cero a uno en Lugo, mientras que a los visitantes los dirigió en el empate a cero de la segunda jornada. El último partido que arbitró fue Numancia - Mallorca de la decimonovena jornada, que se saldó con triunfo local por tres a uno.

Convocatorias Cádiz - Valladolid

El Cádiz contará como se apuntaba con anterioridad, con las bajas sensibles de José Mari y Garrido en el mediocentro; sin embargo, la buena noticia la ponen Abel Gómez y Gorka Santamaría, que vuelven a una convocatoria. Serán duda hasta última hora jugadores como Juan Villar, Álex López o De Tomás, ya que se encuentran atravesando procesos gripales; por decisión técnica no entraron en la lista pucelana: Guzmán, Ibán Salvador, Lichnovsky y Drazic.

Cádiz: Cifuentes, Jesús Fernández; Carpio, Aridane, Servando, Sankaré, Brian Oliván, Abel Gómez, Mantecón, Eddy Silvestre, Abdullah, Aitor García, Nico Hidalgo, Salvi, Álvaro García, Rubén Cruz, Güiza, Ortuño, Santamaría.

Valladolid: Becerra, Pau Torres; Moyano, Markel, Rafa, Guitián, Álex Pérez, Balbi, Ángel, André Leão, Míchel, Álex Lóez, Sergio Marcos, Jordan, Arnáiz, Juan Villar, Raúl de Tomás, Mata.

Posibles onces Cádiz vs Valladolid