Cádiz CF – Real Valladolid CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 21 Segunda División

Imagen: Salvi disputando un balón en el encuentro ante el Valladolid - LaLiga

Los de Álvaro Cervera pusieron punto y final a su dinámica victoriosa con un partido en el que nunca terminaron de acomodarse sobre el terreno de juego. De esta manera, se confirmó la derrota después de cuatro victorias consecutivas y más de dos meses con la condición de invicto en el Ramón de Carranza. Un tanto de Joan Jordán tras un error garrafal de Alberto Cifuentes en los primeros cuarenta y cinco minutos marcaron la diferencia entre ambos conjuntos en el electrónico. Pese a todo, los gaditanos seguirán ocupando una zona de promoción suceda lo que suceda en el resto de encuentros de la jornada.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Álvaro Cervera

4 | Tras recibir el premio a mejor técnico de la categoría de plata del pasado mes de diciembre, el cántabro volvió a dirigir a sus pupilos desde la grada, todavía cumpliendo la sanción impuesta por los incidentes en el Nuevo Arcángel. Sin José Mari -por lesión- ni Garrido -por sanción-, recurrió a un doble pivote formado por Abdullah y Eddy Silvestre, que sigue sin ofrecer el rendimiento esperado. Los suyos nunca encontraron la fórmula para dañar el planteamiento de los visitantes, que lograron tres prestigiosos puntos en un feudo siempre complicado. El Cádiz lo intentó todo con la entrada de Dani Güiza, Aitor García y Gorka Santamaría, pero nunca consiguieron derribar el muro de Isaac Becerra -y Pau Torres-.

Alberto Cifuentes

4 | Suyo fue el error que condenó al Cádiz a su primera derrota en lo que llevamos de año. Aun así, fue decisivo evitando el 0-2 ya en el primer tiempo con una intervención de mérito abajo. A lo largo de los segundos cuarenta y cinco minutos mostró una serenidad y una confianza en sí mismo intachables. Se mostró poderoso en la gran mayoría de balones aéreos.

Carpio

7 | El lateral salmantino completó un partido más que correcto en el carril diestro, como viene siendo habitual en los últimos encuentros. Siempre bien posicionado a nivel defensivo, convirtió su sector en una autopista de subida y de bajada. De la conexión con Salvi se generó todo el peligro cadista. Suya fue la intervención que evitó el definitivo 0-2 tras un despiste defensivo.

Aridane

6 | El ex del Eldense volvió a mostrar la solidez defensiva que tan bien le caracteriza, siendo líder en la zaga. Su autoridad en el juego aéreo volvió a ser imprescindible para mantener con vida al Cádiz hasta el final. La naturalidad con la que toca cada balón y defiende cada acción son un baluarte para el resto de componentes sobre el terreno de juego.

Sankaré

5 | El central senegalés no tuvo su mejor actuación con la elástica amarilla: se le vio tosco con el balón, cometiendo errores en zonas comprometidas, lo que el Valladolid no dudó en aprovechar para mostrar su cara más vertical y hacer sufrir a los gaditanos en la transición defensiva. Defensivamente sí que estuvo siempre bien colocado, pero no mostró la seguridad y contundencia de los últimos encuentros.

Brian Oliván

6 | El catalán, pese a que no completó los 90 minutos en busca de soluciones ofensivas, supo qué requería el partido en cada momento y midió con templanza sus incorporaciones al ataque. Estuvo preciso en el pase y mostró una gran inteligencia táctica a nivel defensivo.

Abdullah

5 | Tenía la difícil tarea de jugar como pivote y sin la presencia de dos piezas tan básicas como José Mari o Garrido. Y esa fue su perdición: tuvo que multiplicarse ante la inoperancia de Eddy Silvestre, algo que le pesó en exceso y condicionó su actuación a nivel global. Aun así, sigue demostrando que su ubicación predilecta en el esquema es precisamente ahí, formando en el doble mediocentro.

Eddy Silvestre

2 | De nuevo, desapercibido. Sin incidencia, sin trascendencia. En muchos tramos, caminando sin referencia sobre el césped, buscando aún su rol, su demarcación o su función dentro del equipo. Recibió pitos tras perder un balón en el tramo final del partido, situación que no hace más que ejemplificar la opinión del público soberano.

Salvi

6 | El extremo de Sanlúcar de Barrameda fue un constante incordio en la banda diestra, como ya nos tiene acostumbrados. Eléctrico, dinámico y vertical. Todo el peligro cadista llegó precisamente por ese sector, maximizando su capacidad para el desborde. Suya fue la ocasión más clara al rematar un centro lateral que terminó escupiendo el larguero en los primeros compases del partido. Saltó la sorpresa cuando Álvaro Cervera decidió que fuera el primer jugador en abandonar el terreno de juego.

Rubén Cruz

5 | Partido discreto el suyo. Repitió presencia en el once, pero nunca terminó de acomodarse por detrás de Ortuño. No fue un partícipe activo con el balón; más bien, pasó inadvertido en este aspecto. Su absurda amonestación fue un fiel reflejo de su actuación: desquiciado y superado.

Álvaro García

5 | El ex del Granada sufrió un pequeño bache respecto al encuentro de la pasada jornada, donde demostró su capacidad de determinación a nivel individual. Le costó deshacerse de su par y crear peligro real por el sector diestro. Estuvo muy implicado y sacrificado en tareas defensivas, pero algo impreciso con el balón.

Ortuño

4 | El máximo artillero de la plantilla y uno de los más determinantes de la plantilla brilló por su ausencia. Encasillado entre los dos zagueros, el de Yecla apenas rondó el gol en alguna aproximación, sin gozar de situaciones claras de peligro en los metros finales. No se le vio cómodo, ni con balón ni sin él.

Aitor García

4 | Lo intentó todo sin éxito alguno. Se situó en el sector zurdo para liberar a Álvaro García, pero, en la línea general del equipo, su actuación fue más bien grisácea. En sus botas estuvo la última ocasión del partido, que murió en las manos de un Pau Torres que sustituyó al lesionado Isaac Becerra.

Dani Güiza

3 | Tras ser el héroe en el Martínez Valero con dos goles que no solo suponían tres puntos, sino también un espaldarazo a nivel moral por la forma de conseguirlo, el de Jerez de la Frontera entró al terreno de juego en el segundo tiempo completamente desorientado, sin la actitud mínima para forzar el empate. Con el paso de los minutos retrasó su posición para intentar crear en el centro del campo.

Gorka Santamaría

S.C. | El delantero del Athletic Club regresó a la convocatoria después de no aparecer en la lista durante algunas jornadas, pero su papel en el partido fue simplemente testimonial. Su entrada supuso jugar con hasta cuatro delanteros en los prolegómenos del encuentro.