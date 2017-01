Álvaro Cervera: "Al equipo le falta fuerza y empuje tras el parón navideño"

Álvaro Cervera junto a su segundo, Roberto Perera | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Comparecía Álvaro Cervera un tanto cariacontecido en la sala de prensa del Ramón de Carranza tras la derrota de su Cádiz frente al Real Valladolid (0-1). Los amarillos no realizaron su mejor encuentro de la temporada, pero seguramente tampoco el peor, según se desprende de las palabras del técnico cadista.

No obstante, reconoce que los suyos no hicieron un buen papel. "No fuimos capaces de marcar porque no estamos bien. Al equipo le falta fuerza y empuje. Ideas tiene pero si no tiene fuerza no se puede llevar a cabo nada". No achaca todos los problemas a las bajas, pero no esconde que el equipo ha quedado muy debilitado tras las fiestas, sobre todo en el centro del campo. "No estamos todavía bien tras el parón y nos faltan esos jugadores que nos dan empuje, caso de Garrido y José Mari. El parón navideño ha sido excesivamente largo y nos ha afectado”.

Con respecto al rival, Cervera no ocultó que le sorprendió su salida de partida. “Ellos pusieron una alineación rara con muchos centrocampistas y pocos por banda. Ellos la tenían y aunque cuando la pasaban del centro del campo no nos creaban mucho peligro, hicieron un juego bueno porque en el marcador les ha ido bien. Realmente no nos han puesto en problemas, pero nosotros no hemos sido capaces de hacer un gol". Aún con todo, la derrota no parece muy lógica, según el entrenador de Santa Isabel. "No fue el equipo que más problemas nos ha creado en casa. No hemos hecho un buen partido pero no es un encuentro para perder. Hay que perder otros partidos”.

En todo caso, el problema no parece haber estado en la desorganización, ni siquiera tras los cambios. "El equipo no ha estado desordenado, al revés. El contrario no nos ha creado problemas por eso, al final hemos ido buscando soluciones. Había que meter hombres de arriba, buscábamos llegar por banda izquierda con Álvaro y Aitor y tener a Ortuño, Güiza y Gorka para rematarlas".

Por último, Cervera exculpaba señalar a nadie por la derrota, ni siquiera al meta en la acción del gol. "El partido viene definido por el gol, pero no por el fallo de Cifuentes. Además, un fallo lo podemos tener cualquiera y no me preocupa porque de diez para nueve y no es un fallo que vaya a tener siempre".