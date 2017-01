Jon-Ander Garrido: "Me siento importante como todos, ni más ni menos"

Google Plus

Garrido en la disputa de un balón (Foto: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL)

El centrocampista del Cádiz CF, Jon-Ander Garrido, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, para analizar la actualidad del conjunto cadista, y más concretamente el partido que enfrentará a su equipo frente al UD Almería, el próximo domingo en el Estadio Ramón de Carranza.

Tras estar un partido de baja por acumulación de tarjetas, Jon-Ander Garrido admite que vuelve con muchas ganas de enfundarse la elástica amarilla: “Cuando te quedas fuera por sanción tienes muchas ganas de volver. Me siento importante como todos, ni más ni menos. El míster recalca que todos somos importantes y eso es lo que nos hace estar arriba. Es cierto que quizás no hay otro mediocentro defensivo en la plantilla pero tenemos recursos en el medio para seguir sumando y ganando. Lo que tengo claro es que me siento un afortunado por tener tantos minutos”.

No ha salido con la misma intensidad el Cádiz CF tras el parón navideño. Sobre ello, el centrocampista vasco afirma que la Segunda División es una competición muy complicada para los recién ascendidos: “La segunda suele ser más complicada para los recién ascendidos, pero si seguimos como hasta ahora sacaremos buenos resultados y haremos buenos partidos. Tenemos que sumar puntos”.

Su próximo rival será el Almería, un equipo que actualmente no se encuentra en su mejor momento, y es que el cuadro dirigido por Soriano se encuentra en posiciones de descuento: “Es una coincidencia que no hayamos ganado a rivales de abajo. El Almería aunque esté en descenso es peligroso, hace poco tiempo estaban en Primera. Venir con dos derrotas seguidas les hace más peligrosos”.

Uno de los fijos para Cervera en el centro del campo es Abdullah, al que Garrido lo cataloga como un centrocampista muy jóven y con gran calidad técnica: “Abdullah es joven y tiene mucho margen de mejora. Poco a poco se está ganando ser un jugador importante”.

Además de Abdullah, Garrido quiso hablar del estado de forma de Eddy Silvestre, el gran señalado por todos los cadistas en el ecuador de esta temporada: “Las críticas están siendo excesivas contra él. Es un pedazo de jugador y a la mínima se le critica demasiado injustamente. Ha hecho buenos partidos y hay que apoyarle. No es bueno para el equipo”, concluyó.