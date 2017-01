Google Plus

Alfredo Ortuño: "No creo que yo sea el jugador determinante del Cádiz" (Foto: Pedro Ortega)

El delantero del Cádiz CF, Alfredo Ortuño, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar toda la actualidad del conjunto cadista, que comenzará esta segunda vuelta en casa ante el Almería, en un encuentro vital para recuperar la senda de la victoria.

Alfredo Ortuño advirtió de la dificultad que tendrá la segunda vuelta, con todos los equipos destapados y luchando por el verdadero objetivo: “Soy de los que piensan que la segunda vuelta es diferente a la primera, todos los equipos estamos más atentos y en Segunda se va más a pecho descubierto. Nos queda una segunda parte difícil pero ilusionante”.

El conjunto cadista comienza la segunda vuelta en la cuarta posición, algo muy inverosímil, conociendo el mal comienzo que tuvo el equipo en las primeras jornadas de Liga: “Hemos hecho dos meses muy buenos en Segunda y eso es difícil. La gente al principio decía que ya se acabarían las sensaciones y se ha demostrado que no. Esperemos que sigamos así en la segunda vuelta. Ojalá podamos mantener el mismo nivel, tenemos la ilusión de poder mejorarlo. Tenemos que trabajar desde la tranquilidad, hay equipos que tienen que cambiar y nosotros tenemos la ilusión de mantenerla o incluso mejorarla”.

“Al principio de temporada había equipos que contaban con los tres puntos de ganarle al Cádiz y se ha visto que el Valladolid se conformaba con empatar en Carranza. Se agradece ese respeto, que es difícil de conseguir y esperemos mantenerlo”. Y de paso, Ortuño recuerda el objetivo: “La permanencia, esperamos poder conseguirla cuanto antes mejor”.

Con 13 dianas, Ortuño es el máximo goleador del Cádiz Su gran temporada ha provocado que en Cádiz se hable de la Ortuñodependencia", algo que el delantero cadista niega afirmando que no se siente como el hombre clave del equipo: “Está claro que si yo fuera entrenador de cualquier otro equipo le diría a mis jugadores que hay que prestarle más atención por los números, pero personalmente no creo que yo sea el jugador determinante del Cádiz. Cuando jugamos contra Levante o Lugo se avisa de los jugadores que pueden sorprender”.

Para finalizar, Alfredo Ortuño analizó a su próximo rival, el Almería, equipo que está pasando por serios apuros y lo hace más peligroso que de costumbre: “Lleva un año y medio intentando cambiar esa dinámica de estar ahí abajo, por el nivel de jugadores no se merece estar en esa situación. En cualquier momento de la temporada pueden encadenar una racha de victorias y plantarse arriba. A mí no me sorprendería que pasara eso”, concluyó.