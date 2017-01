Álvaro Cervera: "Cada vez nos conocen mejor"

Google Plus

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró tranquilo ante el arduo tramo liguero que se avecina en las próximas semanas. A pesar de la derrota en la última jornada, el equipo arrastra una dinámica muy positiva y confía en sumar los tres puntos ante los almerienses.

"Ahora nos van a apretar mucho más"

Este fin de semana comienza la segunda y definitiva vuelta del campeonato, por lo que espera que los rivales sean más exigentes. "Pensamos que la segunda vuelta va a ser más dura, porque hay equipos que no están donde quieren y van a apretar. Cada vez nos conocen mejor y en los partidos, donde que antes salíamos vencedores, ahora nos van a apretar mucho más", declaró.

No quiere darle más vueltas a la última derrota y vuelve a recalcar que el objetivo es la permanencia: "Para alcanzar la permanencia hacen falta menos puntos, pero cuanto antes lo consigamos podremos hablar de otras cosas. Mientras tanto ahí seguiremos, en el mismo objetivo".

"Cuando perdemos el balón necesitamos un jugador ancla"

En el choque ante el equipo pucelano, el centro del campo escaseó de orden y equilibrio. Garrido es una pieza fundamental en su esquema y su regreso, tras cumplir sanción, debería solucionar dichas carencias porque "por el tipo de juego que hacemos, nos abrimos mucho por banda y cuando perdemos el balón necesitamos un jugador ancla. Garrido es ese jugador, se posiciona muy bien y tácticamente es muy bueno". Mientras tanto, José Mari ultima su puesta a punto tras su paso por quirófano. "Para competir poco tiempo está bien. Ahora tiene que coger confianza en las molestias que tiene y coger el ritmo", añadió.

Si algo funciona bien no hace falta cambiarlo, por tanto piensa seguir fiel a sus principios: "No me planteo el cambio de sistema. Todavía veo margen de mejora en muchas cosas. Debemos mejorar el aspecto defensivo y en ataque, podríamos mejorar la imaginación en tres cuartos de campo".

Por último, dejó presente su deseo de lograr la victoria el domingo. "Para nosotros es muy importante ganar, porque venimos de perder y dejaríamos más lejos en la clasificación al rival. Cuando un equipo no gana fuera termina ganando alguna vez, esperemos que no sea aquí", finalizó.