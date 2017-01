Cádiz CF - UD Almería: puntuaciones del Cádiz, jornada 22 de Segunda División

Once titular de la victoria en la jornada 22 | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

La fiesta no para en la Tacita de Plata. Ni siquiera el tropiezo del pasado viernes ante el Real Valladolid ha mermado en absoluto los ánimos en la fiel parroquia cadista, que una semana después volvió a celebrar otra victoria más en su territorio. El Cádiz CF venció con agonía y sudor a una UD Almería que llegaba muy necesitada a Carranza, y que por tanto tenía la obligación de puntuar en tierras gaditanas y empezar con buen pie la segunda vuelta. Sin embargo, los amarillos también querían iniciar con convicción la recta decisiva del campeonato y, finalmente, no defraudaron incluso compitiendo en inferioridad numérica. Aitor García, en uno de los escasos disparos a puerta de los de Álvaro Cervera en todo el encuentro, decantaba la balanza con una nueva obra de arte, que hacía estallar de júbilo a la grada amarilla a la par que destrozaba los ánimos en el lado visitante.

Todo ello, tras una primera parte insulsa, en la que el famoso "tanteo inicial" bien le sobra el calificativo porque vino a durar prácticamente los cuarenta y cinco minutos. Los de casa manejaban más el balón y acumulaban más llegadas, pero en ninguna de ellas se lograba sacar nada interesante. La defensa del equipo de Soriano, muy aplicada, era consciente de la imperiosa necesidad de dejar la puerta a cero para tener opciones de sacar algo positivo de su visita a Carranza, especialmente viendo el poco rédito que lograba extraer su zona de ataque. Mucha disputa en el centro del campo entre ambos contendientes, pero poco más allá en un primer tiempo en el que los porteros no tuvieron ninguna intervención de mérito.

La segunda parte fue otra historia bien distinta. Un remate al palo de Corona nada más empezar hacía presagiar que nada iba a ser plácido de ahí al final. Y ello quedaba corroborado apenas unos minutos después, cuando Khalifa Sankaré veía el camino de los vestuarios tras ver la segunda tarjeta en una acción absurda y no exenta de polémica. Contratiempo importante para los locales, a los que se le complicaba la tarea de intentar ser más incisivo ahora con un hombre menos. Aún así, el juego no tiró por otros derroteros y aunque su rival le apretaba, el Cádiz no notó la inferioridad numérica y no se vio sobrepasado en exceso en el terreno de juego. En esas, más de uno del bando local firmaba a buen seguro el empate, pero los jugadores amarillos no se conformaban con un punto y querían dos más. Supieron aguardar bien arropados atrás y, en el minuto 84, una acción de ataque rápida iniciada en un magistral robo de balón de Aridane terminaba con un golazo de Aitor García, empeñado en quitar las telarañas de la escuadra un día más.

Golpe de autoridad y todo un mazazo que asestaba a un oponente que, aún teniendo un hombre más, no pudo casi ocasionar problemas y se encontraría con su cuarta derrota consecutiva, que les deja al borde del abismo. Mientras, en la capital gaditana queda celebración para rato, más aún con la inminente llegada de los Carnavales. Tercer puesto, aventajando ya a 13 puntos al descenso, y a seguir soñando, que es gratis.

Aitor García y Brian Oliván celebran el tanto de la victoria | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Álvaro Cervera

8 | Con el de Santa Isabel aún en la grada, Roberto Perera volvía a dirigir desde la banda. La comunicación volvió a ser perfecta entre los técnicos y se acertó tanto en el once inicial como en los cambios, que sirvieron para refrescar al equipo, siendo además decisiva la entrada de Aitor García como revulsivo un día más.

Alberto Cifuentes

6 | Por fortuna, apenas tuvo que intervenir, aunque siempre que se le necesitó mostró seguridad y confianza, dejando atrás el grave error que cometió en la jornada pasada.

Carpio

7 | El salmantino tenía delante a Fidel, uno de los extremos más peligrosos de la categoría. Y aunque un tanto errático al principio, fue creciendo con el paso de los minutos y cerró su carril, participando también con bastante acierto en labores ofensivas.

Aridane

8 | Comenzó dubitativo y sufriendo de lo lindo ante un Chuli que apretaba de lo lindo tanto a él como a su compañero Sankaré. No estuvo acertado en algunas salidas de balón y por poco no le cuesta caro a su equipo. Pero fue creciendo con el paso de los minutos hasta hacerse absolutamente imperial, seguro en las anticipaciones y en el cruce. Como muestra quedó la acción que dio origen al gol, con un robo de balón magistral a Diamanka, subiendo y aguantando el balón hasta entregarlo a sus compañeros de ataque en el momento oportuno.

Sankaré

5 | Desde el principio se encontró incómodo. Aunque crucial en algunas acciones haciendo bien el corte, no estuvo nada fino en la salida de balón y nunca encontró a sus compañeros de arriba, y tampoco estuvo tan contundente en los despejes como días anteriores. Por si fuera poco, terminó siendo expulsado, aunque de forma injusta porque no mereció ver la segunda amarilla. Definitivamente no fue su noche.

Brian Oliván

7 | El barcelonés, en su línea. Siempre atento en defensa y actuando como un puñal en la banda izquierda junto a Álvaro García. Un seguro de vida que nunca defrauda y es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más regulares de la temporada cadista, siempre, como mínimo, de notable.

Garrido

7| Volvió tras sanción y el equipo lo notó. Puso orden imponiendo su inagotable poderío físico para frenar al rival y aportando la jerarquía y la solidez necesarias al centro del campo cadista. Es absolutamente clave y sin duda su regreso fue muy importante para volver al camino del triunfo.

Abdullah

9 | El marsellés ha encontrado su lugar y su mejor fútbol. Ante el Almería dio un auténtico recital de principio a fin, haciendo con el balón lo que se le antojaba y llevando la manija del juego en todo momento. Supo aguantar a las mil maravillas el balón, conducir y asociarse, no perdió nunca la posición, midió bien en cada intercepción, no cometió apenas errores y se dejó el alma hasta que fue sustituido a unos minutos del final, absolutamente fundido tras su enorme esfuerzo. Posiblemente, el mejor jugador del encuentro. Sensible baja para Mallorca, al cumplir ciclo de amonestaciones.

Nico Hidalgo

6 | Regresó al titular y cuajó una buena actuación un día más, haciendo daño con su velocidad y descaro por la banda derecha. No fue tan decisivo y para colmo fue el sacrificado tras la expulsión de Sankaré, pero puede estar contento con su contribución.

Rubén Cruz

7 | Le ha costado pero el utrerano al fin se está asentando como un hombre importante en el esquema como segundo punta. Distribuyó el juego en los metros finales, conectando bien con sus socios del ataque. Supo moverse bien y conducir entre líneas y terminó sumando una asistencia más a sus registros. Ya solo le queda estrenarse en el apartado goleador.

Álvaro García

8 | Impecable una jornada más. Incansable, no dejó de correr en todo el partido, y entrando por la banda izquierda fue un quebradero de cabeza constante para la zaga almeriense. No hay quien pueda frenarle y sigue mostrando un estado de forma maravilloso.

Ortuño

6 | Casi por primera vez, no fue uno de los más destacados, aunque no dejó de pelear ni un segundo, buscándole las cosquillas a los defensores visitantes. No encontró premio pero su actitud fue siempre sobresaliente.

Servando

6 | Volvió al terreno de juego después de mucho tiempo y no se notó a un ritmo menor que el de sus compañeros. Acompañó a Aridane en el centro de la zaga para cerrar el candado y contribuir a una importantísima victoria.

Aitor García

7 | El vivo ejemplo de cómo hay que aprovechar las oportunidades que se presentan, aun siendo pocas. El onubense sigue sin partir de titular, pero tiene una importancia mayúscula en el equipo. Cada día se acentúa más su condición de revulsivo, y no es para menos después de haber anotado este domingo el gol del triunfo, desatascando el encuentro cuando casi nadie parecía creer en la victoria con un golpeo de ensueño encajando el esférico por la escuadra.

José Mari

S.C. | Solo disputó los últimos minutos para reemplazar a un fatigado Abdullah, pero su vuelta supone una noticia fantástica para el equipo porque es un jugador absolutamente clave.

Árbitro: González Fuertes

5 | No perdió el control de la situación a pesar de las continuas protestas y peticiones por parte de uno y otro bando, pero probablemente se equivocó en la acción de la segunda amarilla a Sankaré, donde el senegalés no se merecía un castigo demasiado severo contando además con una amarilla previa. Se excedió en ese caso pero finalmente no influyó en el devenir de la contienda, así que queda aprobado.