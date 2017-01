Álvaro Cervera: "Los entrenadores debemos ser justos y yo no lo estoy siendo con Aitor"

Google Plus

El Cádiz CF se reencontró con el triunfo en su estadio este 2017 merced a un gran gol de Aitor García en la recta final del encuentro. Los amarillos, que cerraron la primera vuelta con una derrota también por la mínima frente al Real Valladolid, no completaron su mejor encuentro, pero contaron con el apoyo de su afición y fueron capaces de sobreponerse al hecho de contar con un jugador menos casi toda la segunda parte, después de que el colegiado decidiera expulsar a Sankaré por doble cartulina amarilla. "Estoy contento, creo que son tres puntos importantes. Hay que arreglar muchas cosas, la expulsión no debe producirse y muchos otros detalles pero estoy encantado con resultado", declaraba en la rueda de prensa posterior Álvaro Cervera, haciendo hincapié en el hecho de haberse impuesto también a uno de los equipos que actualmente ostenta la zona baja de la clasificación.

"Ante el Valladolid dijimos que no había sido un partido para perderlo y no creo que hoy hayamos ganado por suerte. Sabía que alguna íbamos a tener", apuntaba un técnico cadista que vivió su último partido alejado del banquillo con motivo de la sanción recibida tras el choque ante el Córdoba. En esa misma línea, el de Santa Isabel añadía: "un equipo que se venga arriba nos viene bien, lo hemos hecho bien y hemos aprovechado la nuestra".

Para concluir, Álvaro Cervera hizo autocrítica valorando al héroe del partido, un Aitor García que a pesar de no contar con excesivos minutos ya ha logrado cinco dianas este curso entre Segunda y Copa del Rey, y todas de muy bella factura. "Los entrenadores debemos ser justos y yo no lo estoy siendo con Aitor. Sé que no puede hacer más de lo que hace para exigirme jugar cada domingo. Debo enmendar mi error porque se lo merece", finalizó.