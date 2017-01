Servando: “No siempre vamos a estar a este nivel de juego”

Imagen: Servando, posible sustituto del sancionado Sankaré – José María Colomo (VAVEL)

“Yo trabajo siempre al máximo por si el míster se decide por mí. No sé tampoco cómo va el caso para recurrir lo de Sankaré; yo siempre entreno con la máxima ilusión”, apuntaba el ex central del Jaén. Y es que la participación de Servando sobre el terreno de juego no ha sido la que él esperaba: “No se llega a pasar mal, pero es importante ayudar desde dentro y desde fuera. El equipo rendía y a mí sólo me quedaba trabajar. La verdad es que hay pocos peros a la campaña del equipo. Se está haciendo una temporada bastante buena”.

¿El objetivo? La permanencia

Con 10 partidos a sus espaldas -saliendo de inicio en ocho ocasiones y cumpliendo los 90 minutos en siete de ellas- en un total de 784 minutos, el isleño insistió que “hacen su trabajo; la gente se empieza a ilusionar, pero tienen bastante claro que el objetivo del club es la permanencia. Una vez que se consiga, ya verán qué hacen”. “Que la gente se ilusione y el Carranza se llene es fantástico”, reconocía.

El respeto del rival

Ocupando la tercera plaza de la tabla tras derrotar al Almería con un efectivo menos y confirmarse el tropiezo del Getafe, Servando admite que “la gente les tiene más en cuenta, y eso es bueno porque significa que hacemos las cosas bien”. “Nos respetan y eso es fruto del trabajo bien hecho”, señalaba en última instancia.

Imagen: Servando, un jugador con el que Álvaro Cervera ha contado poco - Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Una jornada complicada

Entrando en detalle sobre la próxima cita del Cádiz con el torneo doméstico, el zaguero apeló a la prudencia ante un equipo que ha ido “de menos a más” y que lucha por huir cuanto antes de la zona caliente de la tabla. “Su objetivo a principio de temporada era ascender a Primera. Van a querer refrendar esos puntos con victoria; nosotros de confianza andamos bien, sabemos lo que tenemos que hacer y va a ser un partido difícil, competido, espero que saquemos un buen resultado y traernos los tres puntos”.