Jesús Imaz se desvincula del UCAM Murcia, ¿más cerca del Cádiz CF? (Foto: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL)

Uno de los nombres propios más sonados para reforzar al Cádiz CF en este mercado invernal es el de Jesús Imaz. El jugador que militaba esta temporada en el UCAM Murcia se ha despedido este jueves de sus compañeros y cuadro técnico para afrontar su carrera futbolística en otro equipo. Según han comentado tanto el futbolista como el propio club el acuerdo para su rescisión era cuestión de horas, y se ha hecho oficial en la tarde de hoy.

Numerosos equipos se han puesto en contacto con él y su manager para conocer sus condiciones, entre ellos el Cádiz CF, que ve con muy buenos ojos el reforzar la mediapunta en este mercado invernal, debido al escaso rendimiento que han sufrido numerosos jugadores a lo largo de la temporada. Para hacerse oficial su contratación, el Cádiz CF necesita desprenderse de alguno de sus jugadores que están en el mercado, como es el caso de Abel Gómez o Carlos Calvo entre otros.

Para fichar, el Cádiz debe rescindir el contrato de algún futbolista

Jesús Imaz comunicó a los periodistas en el entrenamiento hoy sus razones por el cuál abandona el equipo universitario: "Dejo el UCAM Murcia. No me siento importante dentro de este equipo, y por eso me voy", palabras que no han sentado muy bien en el equipo murciano, que horas más tardes han hecho oficial un secreto que parecía a voces.

En lo que va de campaña, el futbolista nacido en Lleida ha jugado esta temporada 911 minutos con el equipo murciano, repartidos en 14 partidos, en los que ha anotado cinco goles, siendo uno de los máximos goleadores del equipo.

Es curioso lo que hace el destino. Jesús Imaz, en el partido que enfrentó al Cádiz CF frente al UCAM Murcia en el Estadio Ramón de Carranza, tuvo un altercado con los aficionados cadistas al concluir el partido. Sin embargo, ahora su llegada al cuadro cadista parece más cerca que nunca.