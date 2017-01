José Mari: "Estamos siendo un equipo muy competitivo" (Foto: Pedro Ortega / VAVEL)

El centrocampista del Cádiz CF, José Mari, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la actualidad del Cádiz CF, y concretamente del encuentro que disputa el cuadro cadista con el RCD Mallorca en el encuentro correspondiente a la 22ª jornada de la Liga 1|2|3.

Con la baja de Rafidine Abdullah este fin de semana, todo hace indicar que José Mari saldrá desde el inicio para acompañar a Jon-Ander Garrido en la sala de máquinas del equipo amarillo: “Ahora mismo no sé si estoy para 90 minutos, eso depende de los entrenamientos. Si por mí fuera no sé, depende del partido, puede ser más físico o no. Yo me voy encontrando mejor cada día. Tenemos bajas por sanción, pero hemos demostrado que el que sale lo hace bien, yo estoy entrando en la dinámica del grupo y estoy contento y con ganas por volver al equipo. Estoy peleando por estar cien por cien lo antes posible”.

José Mari afirma que ya no siente ningún tipo de dolor y se ha cumplido con los plazos establecidos por los preparadores físicos: “Una vez que me metieron en el campo las molestias pasaban a un segundo plano, las molestias las sufrí los días siguientes. En caliente me costaba menos. No sé si he llegado al nivel que puedo dar porque nunca me voy a poner un techo. Espero que no se haya visto al mejor José Mari, tampoco el del equipo, que tenemos que ir a mejor todos".

José Mari disfrutó de diez minutos en el encuentro ante el Almería

El centrocampista nacido en Rota, valoró positivamente la situación por la que atraviesa el equipo amarillo en esta primera vuelta de competición: "Estamos siendo un equipo muy competitivo, estamos en época de Carnavales, el equipo va arriba y hay que disfrutar. Lo principal para mí y los que me conocen es que primero es el grupo, más allá que esté yo u otro compañero queremos que el equipo gane. Cuando no estaba me dolía por no estar, pero me dolía menos cuando ganábamos. Lo que importa es que el equipo sume. Cada vez jugamos mejor a lo que queremos y tenemos que tener claro dónde queremos llegar”, añadió.

Su fichaje por el Cádiz CF está siendo de los más importantes, por lo que ofrece al equipo cada vez que sale al terreno de juego: “Yo soy un jugador importante como todos, me gusta que el míster se acuerde de mí cuando no estoy. Somos muchos en la plantilla y todos somos importantes, los objetivos se están consiguiendo por el vestuario que tenemos. El nivel colectivo es impresionante, el otro día con diez se demostró. La afición se tiene que sentir orgullosa del equipo que tiene y cómo está haciendo las cosas”.

Para finalizar, José Mari analizó a su rival este fin de semana, el RCD Mallorca: “El Mallorca es une equipo con aspiraciones, un campo difícil. Quizás lo estén pasando mal, pero en cualquier momento pueden hacer daño. Sabemos competir contra este equipo de rivales y con nuestras armas intentaremos hacerles daño”, concluyó.