Álvaro Cervera: "Será un partido peligroso"

Google Plus

Imagen | VAVEL

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró muy cauteloso con el rival de este fin de semana. Los amarillos intentarán seguir su tónica ascendente sumando otros tres puntos lejos de su feudo, aunque enfrente tendrán a un rival con mucho potencial.

"Es el mejor equipo que ha pasado por Carranza"

Será de un choque lleno de exigencias y avisa de los peligros del conjunto bermellón. "Es el mejor equipo que ha pasado por Carranza y será un partido peligroso. Ellos tienen jugadores muy buenos pero no terminan de arrancar, es lo de siempre. Nosotros estamos arriba y debe ayudarnos a seguir creciendo. La visión es no querer quedarnos donde estamos y no pensar que cada día nos queda menos", declaró.

Reconoce que el equipo va partido a partido y la clave del éxito es la intensidad diaria porque "tenemos que apretar cada día y seguir mejorando, como grupo y cada uno en lo individual. Si el cuerpo técnico se relaja, los jugadores notan que esto está casi cumplido y eso no puede ser".

"Si nos metemos en nuestro campo lo pasaremos mal"

Hasta ahora, los cambios han sido determinantes en los resultados y se han logrado puntos muy importantes: "Conozco bien a mi plantilla, los cambios siempre tienen que mejorar al equipo. Al cambiar una pieza el equipo no se puede venir abajo, que también nos ha pasado en algún partido". Apuesta por un once valiente para el domingo, que no se someta al contrario. "Es un equipo que juega bien y debemos estar preparados. Necesitamos jugar adelantados y llegar al área, si nos metemos en nuestro campo lo pasaremos mal", dijo.

El entrenador volverá a pisar la que fue su casa como jugador durante cinco años: "Será más especial para Güiza y Ortuño, de mí no se acuerda ya nadie. Yo estuve allí cinco años, creo que dejé un buen recuerdo y fui internacional. Cuanto más serio te lo pases, más lejos llegarás. Eso es lo que intento transmitir al equipo, aunque son jóvenes y es complicado".

Por último, dejó presente su tranquilidad a pesar del poco tiempo que falta para el cierre del mercado invernal. "Estoy tranquilo porque sé lo que están haciendo y creo que los jugadores que van a venir reforzarán a la plantilla", concluyó.