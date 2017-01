Google Plus

Jesús Imaz: "Poder firmar por el Cádiz es un lujo" (Foto: UCAM Murcia)

El primer fichaje invernal del Cádiz CF, Jesús Imaz, habló para la revista "Cadistas", horas después de firmar su fichaje por el amarillo, analizando toda la actualidad del conjunto cadista y datos de su fichaje por el cuadro gaditano.

Jesús Imaz se mostró muy feliz por firmar con el Cádiz CF, convirtiéndose así en el mediapunta que tanto buscaba el equipo amarillo: "Poder firmar por el Cádiz es un lujo. Estoy muy contento de poder formar parte de esta entidad y, sobre todo, muy agradecido por la confianza que han depositado en mí. Voy a darlo todo para conseguir dar muchas alegrías a nuestra afición", añadió.

Solo tiene palabras de admiración para el Cádiz, admitiendo que es un equipo donde todos los jugadores trabajan y tienen un objetivo claro en la temporada: "El Cádiz es equipo con letras mayúsculas. Todos trabajan, todos corren y todos luchan juntos por un objetivo común. Saben remar en la misma dirección y se ha visto claramente que tiene buenos resultados. Son terceros gracias a una primera vuelta espectacular. Hablar de Cádiz es hablar de fútbol. Una ciudad volcada con su equipo donde cualquiera que tiene la posibilidad de vestir esa camiseta lo nota. Es un orgullo poder formar parte", añadió.

Jesús Imaz procede del UCAM Murcia

El nuevo fichaje cadista tuvo un altercado en el encuentro Cádiz CF vs UCAM Murcia, consiguiendo que numerosos aficionados le abuchearan a la conclusión del encuentro: "Es cierto que el árbitro me escuchó un comentario que no iba dirigido a la afición cuando entraba en el túnel. Sólo puedo decir que fue un comentario de rabia por los nervios que había vivido en el partido. Reitero mis disculpas si alguien se pudo sentir ofendido, porque en ningún caso apuntaba a una de las mejores aficiones de este país".

En ese mismo partido, Jesús Imaz anotó el 2-1 que sirvió para meter en el partido al cuadro universitario en un partido que al final acabó en empate: "Ese gol nos permitió llegar a los minutos finales con opciones de sacar algún punto en uno de los campos más complicados de la categoría. Fue importante para el UCAM ese empate. Me defino como un jugador que trabajo por y para el equipo. Tengo mucha visión de juego, movilidad y último pase".

Para finalizar, el futbolista catalán habló de sus inicios en el fútbol profesional de la mano del Llagostera: "Los comienzos nunca son fáciles pero tuve la suerte de poder estar en un equipo cerca de mi casa, donde para mí era fundamental poder estar día a día con mi familia. Siempre estaré agradecido tanto al Llagostera como a la familia Alsina-Tarragó (entrenador y presidenta) porque ellos me dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional", concluyó.