Real Mallorca - Cádiz CF: Soñar no está prohibido. Fotomontaje: Claudia Moreno (VAVEL)

El Iberostar Estadi acogerá un choque apasionante entre dos equipos que aspiran a hacer grandes cosas en la presente temporada. El Real Mallorca, a pesar de estar bordeando la zona de descenso, solamente mira para arriba, a unos puestos de playoff que no quedan tan lejanos y a los que podría acercarse bastante de tener éxito este domingo, aunque no lo va a tener nada fácil. Porque enfrente habrá un Cádiz CF que, con el humilde cartel de recién ascendido, se ha colado entre la nómina de equipos llamados a pelear por el ascenso tras rendir a un nivel excepcional los últimos dos meses y medio de competición. Baleares y gaditanos medirán sus fuerzas este domingo, a partir de las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga 1|2|3.

Con miras altas en Palma

En el Real Mallorca aún añoran la categoría perdida en 2013. Estar tan lejos de la élite ha hecho mella en el club bermellón, que en los últimos tiempos ha olido más de cerca la Segunda B que la Primera División, en un camino que ni mucho menos ha sido un paseo de rosas. Esta campaña nuevamente tocaba dejar atrás los malos augurios, pero a estas alturas, con la segunda vuelta del campeonato ya iniciada, el cuadro rojinegro parece que no termina de arrancar. La irregularidad llevó al traste el plan de Fernando Vázquez, que se derrumbó con él, tocando un nuevo giro de tuerca con su sucesor.

El elegido fue Javier Olaizola, que tuvo un inicio poco prometedor con dos derrotas consecutivas, pero tras derrotar a un rival directo como es el CD Mirandés (2-0), ha reavivado los ánimos y logró comenzar la segunda vuelta de la misma forma que cerró la primera, puntuando. En concreto, con dos empates a un gol, ambos a domicilio y en plazas complicadas como son Getafe y Reus, resultados que invitan al optimismo. Pero en cualquier caso, toda aspiración del Real Mallorca debe pasar por lograr resultados positivos en su feudo. Para ello, se apoyará en Brandon Thomas, uno de sus referentes en el ataque y máximo goleador de los suyos con ocho tantos.

Once titular del Real Mallorca en Almería | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Prohibido renunciar a nada

En situación opuesta se encuentra un Cádiz Club de Fútbol que está disfrutando de lo lindo en su regreso a la división de plata. Seis años ha costado volver al fútbol profesional, mucho sudor y esfuerzo que debía verse completado con una temporada meritoria en el retorno para no volver al "pozo" a las primeras de cambio. El objetivo de la permanencia es lo único que se mira en la Tacita de Plata, o se miraba, al menos.

Porque tras un inicio de campaña un tanto desilusionante, el conjunto de Álvaro Cervera remontó el vuelo a partir de mediados de octubre, con una trayectoria intachable de resultados que le llevaron meteóricamente hasta alcanzar los puestos de liguilla de ascenso. Los amarillos ahora son, además, casi igual de peligrosos en casa que a domicilio, donde llevan dos triunfos consecutivos (Córdoba y Elche), y ni siquiera algún que otro tropiezo como el que se sufrió frente al Real Valladolid (0-1) en la última jornada de la primera vuelta ha mermado en absoluto la confianza del Submarino Amarillo. Como mejor muestra, la última victoria frente a la UD Almería (1-0), lograda aun disputando más de la última media hora con un jugador menos. Porque como reza el lema que ya es todo un emblema en el club, "la lucha no se negocia", y bajo esa pauta cualquier sueño deja de ser irrealizable.

Precedentes

El Mallorca sale ganador en los duelos directos con 17 triunfos, 11 empates y 15 derrotas

El duelo Mallorca - Cádiz ya es todo un histórico del fútbol español, tanto en Primera como en Segunda División, a pesar de que no haya podido darse en las últimas temporadas por las circunstancias que a nadie escapan. Desde la última andadura del Cádiz en la máxima categoría, hace ya 11 años, no visitaba el conjunto cadista la isla, un terreno que por otro lado no se le ha dado bien, con sólo cuatro triunfos en 21 partidos. Y desde la última victoria oficial del equipo amarillo al bermellón han pasado nada menos que 26 años, allá cuando Dertycia aún seguía goleando con la elástica cadista (de hecho anotó el gol en aquel último triunfo frente a los de Palma). Pero desde entonces, los bermellones se hicieron con el dominio de los duelos directos, con ocho victorias y dos empates en los diez duelos que le siguieron. Así, el balance resulta ligeramente favorable a los baleares, con 17 triunfos frente a los 15 amarillos y 11 empates.

Precisamente, el último empate llegaba en la primera vuelta de la presente campaña, con un resultado de 1-1 en el Ramón de Carranza. Alfredo Ortuño, de penalti, adelantaba a los de casa, pero tras el intermedio un tanto de Óscar Díaz restablecía la igualada.

Dani Güiza y el regreso de un ídolo

Será el domingo un día de reencuentros en el Iberostar Estadi. Algunos, como Alfredo Ortuño, el pichichi cadista, volverán a medirse a su exequipo. En el caso del de Yecla, fue precisamente su último destino antes de llegar a la Tacita de Plata, y en el que dejó un buen rendimiento con cinco goles en 19 partidos, durante la segunda vuelta de la competición liguera. De hecho, fue sondeado para volver a la isla este curso, pero el delantero murciano finalmente se decidió por el Cádiz, en el que juega cedido por Las Palmas siendo un jugador imprescindible además del segundo máximo artillero de la categoría, empatado con el levantinista Roger, con 13 tantos (sólo superados por el lucense Joselu, con dos más).

Pero el nombre propio en este capítulo es el de Dani Güiza, todo un ídolo en Palma por lo que consiguió en la temporada 2007/08: 27 tantos en la máxima categoría, para ser el pichichi de Primera (el último español hasta la fecha) y que le valieron para ganarse la confianza de Luis Aragonés y ser convocado para la Eurocopa. Desde eso ha llovido mucho y ahora el jerezano se encuentra en la recta final de su carrera, pero eso no es impedimento para que sea una pieza importante en su actual equipo. El ex del Getafe, entre muchos otros equipos, fue el máximo goleador en la temporada del ascenso y quedará para el recuerdo por siempre por anotar el gol que certificaría el regreso a Segunda en Alicante. Ahora, en LaLiga 1|2|3 y con 36 años cumplidos, no tiene tanto protagonismo pero cada vez que sale al verde demuestra su categoría y que aún puede ser un jugador determinante (como hiciese en Elche).

Dani Güiza, en el pasado Trofeo Carranza ante el Atlético | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

También vistió la camiseta bermellona el ahora técnico cadista, Álvaro Cervera, que anotase el bol balear en la última victoria cadista en Palma (1-4). Por el otro lado, destaca también el reencuentro cadista con Héctor Yuste, que militase en la capital gaditana en la temporada 2011/12, en la que fue una pieza importantísima junto a grandes nombres como Jeison Murillo, Ikechi Anya o David Ferreiro, formando una gran plantilla que no fue suficiente para lograr el ascenso. No obstante, el de Cartagena no podrá disputar ni un solo minuto este domingo por haber cubierto ciclo de amonestaciones, por lo que su entrenador no podrá contar con él por sanción.

Declaraciones

Javier Olaizola compareció en la rueda de prensa previa al encuentro haciendo referencia a la mejoría de sus pupilos en las últimas semanas. “Hemos conseguido que el grupo sea igual de competitivo fuera de casa que dentro, aunque jugar ante la afición es una motivación extra. El equipo ha mejorado, pero aún estamos lejos de lo que queremos. Lo bueno es que hay margen de mejora y tengo la esperanza de que ante el Cádiz den otro salto en su rendimiento". Y a pesar del rival que tienen delante este domingo, el técnico bermellón se mostró muy ambicioso. "Es un buen equipo, que viene con dinámica positiva y que funciona como bloque. Pero hay que ir a ganar el partido, no me conformo con menos de los tres puntos. Los jugadores tienen que dar el 300 por ciento".

Por su parte, Álvaro Cervera, que podrá volver a sentarse en el banquillo tras cumplir castigo, comentaba en rueda de prensa las virtudes de su oponente y dejó entrever que será un partido muy complicado. “Es un partido peligroso por el equipo que tendremos delante, creo que es el mejor equipo que ha visitado Carranza. El Mallorca jugó muy bien aquí y es un equipo que tiene buenos jugadores, pero no termina de arrancar". Aun así, niega que de inicio vaya a plantar el autobús en Palma. “Ellos tienen varias bajas importantes, por los vídeos que hemos visto es un equipo que juega bien y debemos estar preparados. Tenemos que llegar al área, si nos metemos en nuestro campo lo pasaremos mal. Debemos dar pasos hacia adelante para nivelar el partido”.

Álvaro Cervera, técnico cadista | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Árbitro: Cordero Vega

El encargado de impartir justicia en el Iberostar Estadi será Adrián Cordero Vega, del comité territorial cántabro. El trencilla afronta actualmente su segundo curso en Segunda, tras un recorrido previo de cinco campañas en la categoría de bronce. En el presente ejercicio ya ha dirigido 11 partidos, en los que ha mostrado un total de 48 amarillas (media de 4,36 por partido) y tres rojas (media de 0,27). Será la tercera vez que pite a los cadistas en esta temporada, habiendo presenciado antes a los amarillos en dos días radicalmente: primero el del desastre en Vallecas (derrota por 3-0), con un equipo desdibujado y completamente a merced del rival, y luego en la victoria al Real Zaragoza (3-0), que ha sido uno de los mejores partidos del Cádiz en toda esta liga.

Convocatorias

Tanto uno como otro entrenador tendrán que experimentar en algunas posiciones debido a las bajas. Olaizola tiene problemas especialmente en defensa, donde no tendrá a Yuste ni a Saúl por sanción, ni tampoco a Ansotegui ni Company por lesión. Tampoco se ha recuperado Culio, otra de las piezas clave, en este caso en el centro del campo. Por fortuna, sí tendrá a su disposición a Raíllo y Brandon, ausentes por sanción en Reus. Así, la mayor duda estará en el lateral izquierdo, ya que Joan Oriol también llega muy justo y no se sabe si podrá partir finalmente desde el once titular.

Por su parte, Álvaro Cervera no podrá contar con los sancionados Sankaré y Abdullah, indispensables en el centro de la zaga y el mediocentro, respectivamente. El sustituto del internacional por Comores en la medular será presumiblemente Eddy Silvestre, ya que José Mari aún no parece estar para los 90 minutos. Tampoco estará con respecto a la última lista Abel Gómez, que ya se ha marchado al Lorca, siendo novedades Migue, Santamaría y el fichaje invernal Jesús Imaz, a pesar de haber llegado hace tan sólo unas horas.

Real Mallorca: Santamaría, Cabrero, Oriol, Raillo, Juan Rodríguez, Álex Vallejo, Pol Roigé, Óscar Díaz, Sasa Zdjelar, Brandon, Lekic, Lago Junior, Juan Domínguez, Moutinho, Campabadal, Pleguezuelo, Juanjo Nieto y James Davis.

Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fernández, Aridane, Migue, Servando, Brian Oliván, Carpio, Luis Ruiz, Garrido, José Mari, Eddy Silvestre, Álvaro García, Imaz, Aitor García, Eddy Silvestre, Salvi Sánchez, Rubén Cruz, Ortuño, Gorka Santamaría y Dani Güiza.

Posibles onces titulares