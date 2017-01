Aketxe: “Tenía muy claro dónde quería ir”

Google Plus

Imagen: Iñigo Larreina - VAVEL

Dos nuevas caras de una tacada, tras firmar un meritorio empate en las Islas Baleares ante un correoso RCD Mallorca que no puso las cosas precisamente sencillas (0-0) que les permite seguir en la zona privilegiada de la tabla y no cesar de soñar con hacer algo grande a final de temporada. Con apenas unos minutos de diferencia entre una noticia y otra, el Cádiz de Álvaro Cervera ha hecho oficial esta misma mañana la incorporación de Iván Malón, lateral diestro procedente del Veria FC, conjunto de la Superliga de Grecia, y Ager Aketxe, en calidad de cedido hasta final de temporada, con el distintivo sello del Athletic Club. Nacido en Bilbao y vinculado al club de los leones desde el 2003, el centrocampista no ocultó su ilusión por vestir los colores amarillos: “Estoy muy feliz con esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo”.

Atrás queda ya la mala racha en forma de lesiones para el canterano del Athletic Club: “Estoy muy bien, completamente recuperado y con varias sesiones de entrenamientos completas”. “Venía desde hace bastante tiempo y desde que lo supe tenía muy claro donde quería ir”, reconocía satisfecho después de estampar su firma en el contrato que le vincula con el club de la Tacita de la Plata hasta el 30 de junio de 2017. “Me han hablado muy bien de la ciudad y del equipo”, añadió.

Experiencia necesaria

Vistiendo la elástica rojiblanca y a las órdenes de José Ángel Ziganda, Aketxe ya jugó el curso pasado en la categoría de plata del fútbol español: “Me salieron muy bien las cosas y logré marcar ocho goles, lástima que no valiera para lograr la permanencia. Es una categoría que conozco donde la exigencia es máxima y sé que tendré que darlo todo para ayudar al Cádiz CF a conseguir su objetivo”.