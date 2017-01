Iván Malón: "Segunda División es una liga muy competitiva"

Foto: La Voz

El segundo fichaje del Cádiz CF, Iván Malón compareció ante los medios de comunicación oficiales del club para analizar su fichaje por el conjunto cadista en el día de ayer. El lateral ya se encuentra en la capital gaditana para ejercitarse junto al resto de sus compañeros.

Iván Malón alaba su experiencia en tierras griegas, donde ha defendido los colores del Veria FC: “La experiencia ha sido muy positiva. Un país diferente donde como todo hay un proceso de adaptación, pero yo logré hacerlo rápido, aprendí el idioma y eso me facilitó mucho las cosas”.

El último partido del lateral ha sido esta misma semana ante el Olympiakos, resultado que terminó 1-2: “La verdad es que siempre es especial jugar este tipo de partidos. Es el equipo más grande de Grecia y tiene jugadores de nivel de Champions. Sin duda es un test perfecto para el resto de la liga”.

Preguntado por si sigue mucho la Liga 1|2|3, Iván Malón afirma que la sigue mucho y advierte de su igualdad: “Sigo mucho la Segunda y cada día me sorprende más la competitividad que ha conseguido tener, y eso es algo que me encanta. Cada semana es una final y eso hace que nunca te puedas relajar”.

El primer partido donde podría disfrutar minutos el segundo fichaje cadista en este mercado invernal podría ser ante el CD Mirandés, equipo con el que contó minutos hace un par de temporadas: “Desde luego es una casualidad que fuera mi último club en España y ahora sea el primer rival en mi vuelta. Pese al mal trago que vivimos al final guardo grandes recuerdos de Miranda y su gente. Les deseo todo lo mejor a partir del domingo”.

El lateral nacido en Gandía analizó muy a fondo como se sintió cuando recibió una llamada del Cádiz CF hace apenas unos días: “Cuando suena el teléfono y te plantean la posibilidad de vestir la camiseta del Cádiz no hay mucho que pensar. He sentido una envidia enorme durante muchos años cuando he visto tantas y tantas veces al Cádiz y a su afición en la tele. Ahora gracias a Dios tengo la oportunidad de formar parte de esta gran familia y no lo voy a desaprovechar”.

Para finalizar, Iván Malón mandó un mensaje para toda la afición cadista: “Sólo decirles que sigan como siempre animando a su equipo y que sólo puedo darles las gracias por todos los mensajes de bienvenida que he recibido. Voy a devolverles todo el cariño con mucho trabajo en el campo”.