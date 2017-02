Eddy Silvestre no estará ante el Mirandés por sanción

Eddy Silvestre en el encuentro frente al Numancia de esta temporada | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Una vez finalizado el mercado de invierno, el Cádiz CF comienza a preparar los diecinueve encuentros restantes de su temporada en LaLiga 1|2|3, con el objetivo de mantener el nivel mostrado hasta ahora y pelear por algo más que la permanencia. El primero de esos compromisos se viene este mismo sábado, a partir de las 18:00 horas, con el CD Mirandés como rival.

Los amarillos llegan en tercera posición y a solo cinco puntos de los puestos de ascenso directo. Sin embargo, no será un envite fácil ya que enfrente tendrá un equipo, como es el rojillo, muy necesitado de puntos y que saldrá a por todas para lograr su primer triunfo a domicilio de toda la temporada. Álvaro Cervera comienza a preparar a su equipo contando con los nuevos refuerzos, pero sabe que no podrá tener a su disposición al mediocentro Eddy Silvestre por sanción. El futbolista internacional por Azerbaiyán, tras ya haber visto sendas tarjetas amarillas ante Numancia, Gimnàstic, Córdoba y Elche, vio la quinta de ciclo en el Iberostar Estadi. El ex del Eibar fue siempre al límite y su esfuerzo defensivo se saldó con algunas entradas muy duras, decidiendo el colegiado mostrarle la amarilla en el primer tiempo. Por tanto, el técnico cadista no podrá repetir el once del empate en Mallorca y deberá recomponer el centro del campo.

El sustituto de Eddy y el "heredero del 10"

No obstante, Álvaro Cervera recupera al defensa Sankaré y al mediocentro Abdullah tras cumplir ambos sanción, pero en cualquier caso resulta difícil pronosticar cuál puede ser el equipo que salga de inicio ante el Mirandés. El propio jugador marsellés apunta a ser el sustituto de Eddy, toda vez que José Mari aún no esté a tope físicamente. El roteño es el hombre que "hace y deshace" en la medular cadista, y nadie duda de que cuando alcance su mejor nivel de forma volverá a ser pieza clave del once cada semana, posiblemente junto a Garrido. Sin embargo, Abdullah se encuentra en un nivel de forma sensacional, como demostrase con su partidazo frente al Almería, y gana enteros para tener su hueco el sábado.

Otro aspecto interesante es la posición de mediapunta, que últimamente ha venido desempeñando Rubén Cruz con un rendimiento más que aceptable en las últimas fechas. Sin embargo, la llegada de dos fichajes para su posición (Jesús Imaz y Ager Aketxe) hace plantearse que quizás Cervera busca algo diferente en el puesto de "10", quizá un mayor dinamismo del que le da el utrerano. El futbolista vasco, por su parte, llega con la vitola de tener bastante protagonismo en el Cádiz en esta segunda mitad de temporada, aunque ha salido hace poco de una lesión larga y quizá le faltan entrenamientos. Por último, el ex atacante del UCAM ya formó parte de la última convocatoria nada más llegar al club, por lo que parece que también podría ser un jugador importante y tampoco sería extraño verle salir de inicio ante el Mirandés. Pero será, como siempre, el técnico quien diga la última palabra minutos antes del duelo.