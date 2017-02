Mantecón también rescinde con el Cádiz

Mantecón persigue a Torres en la semifinal del pasado Trofeo Carranza | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Últimos y ajetreados días del mercado de invierno en las oficinas del Cádiz CF. La práctica ausencia de novedades con el paso de los días ha hecho que todos los movimientos se concentren en la recta final del período, y concretamente en unas últimas horas muy animadas en el seno del club cadista. Tanto en entradas y salidas, el conjunto gaditano ha sido de los más activos, y en este último apartado hasta dos nombres propios se hicieron protagonistas en apenas un instante. Porque a la marcha en forma de cesión de Carlos Calvo hacia el Badalona le siguió, muy poco después, la de Sergio Mantecón, uno de los "pesos pesados" dentro del vestuario, y que además se encontraba ejerciendo de capitán. En su caso, el mediocentro rescinde contrato, por lo que queda libre para poder negociar con cualquier otro club.

Sergio Martínez Mantecón, nacido en Madrid un 8 de junio de 1980, llegó a la Tacita de Plata en verano de 2014, con un bagaje más que interesante para un club que aspiraba a regresar a la categoría de plata del fútbol español de una vez por todas. El veterano mediocentro tenía una amplia experiencia en Segunda y Segunda B tras pasar por clubes como Alicante, Hércules, Ponferradina y Castellón, convirtiéndose en un jugador importante en la división de plata. Finalmente, en el Elche CF alcanzó el mejor momento de su carrera logrando el ascenso a Primera y debutando en la máxima categoría. De ahí, llegó la temporada siguiente al Cádiz, pasando directamente de Primera a Segunda B para ser uno de los líderes del nuevo proyecto.

El madrileño, a pesar de sus precedentes, no tuvo fácil hacerse con un hueco en la medular cadista y de hecho terminó teniendo mayor presencia en el lateral derecho, aprovechando la lesión de Óscar Rubio en momentos cruciales del campeonato. La temporada siguiente anduvo por los mismos derroteros, sufriendo además una cierta irregularidad en su rendimiento y que le llevó a ser cuestionado por buena parte de la afición cadista. Nunca terminó de hacerse un fijo en el equipo ni de mostrar el nivel que se esperaba de él, pero todo cambió con la llegada de Álvaro Cervera, quien, contra todo pronóstico, lo convirtió en un referente justo en el momento oportuno. Junto a David Sánchez, formó una medular indestructible en el pasado playoff de ascenso, en el que al fin el madrileño ofreció su mejor versión desde que llegase a la Tacita de Plata. Al final, sumó 62 participaciones (contando eliminatorias de ascenso) en dos temporadas, con un gol en su haber, ante la Balona, en su primer curso.

Sin embargo, su regreso a LaLiga 1|2|3 no resultó tan idílico, y aunque comenzase la campaña 2016/17 como titular, fue desapareciendo del equipo en detrimento de otros mediocentros como José Mari, Garido o Eddy Silvestre, por lo que su participación no ha pasado de los cinco encuentros. En Liga no volvió a jugar desde la derrota ante el Rayo en Vallecas (3-0) y su último partido como cadisa fue ante el Córdoba en Copa del Rey. Y aunque no era uno de los favoritos para terminar saliendo en enero, finalmente club y jugador han decidido poner fin a la vinculación entre ellos viendo el escaso protagonismo del futbolista. Ahora, con 36 años ya cumplidos, Sergio Mantecón intentará encontrar otro lugar en el que pueda seguir demostrando su fútbol.