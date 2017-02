Mantecón: “Estoy muy contento de haber contribuido a ascender al equipo a Segunda" (Foto: VAVEL)

El mediocentro del Cádiz CF, Sergio Mantecón, compareció en el día de hoy en rueda de prensa muy emocionado para despedirse de la prensa y de todo el cadismo, tras haberse decidido ayer la rescisión de su contrato.

Sergio Mantecón quiso agradecer a todo el Cádiz CF por contar con él desde hace dos temporadas, y ponerle como el capitán del equipo, y ganarse el cariño y el respeto de todo el cadismo: "Quiero agradecer a Manuel Vizcaíno por su confianza, a Quique Pina y Juan Carlos Cordero, porque me ofrecieron venir a este proyecto. hasta Menacho, el encargado del Rosal, Juanito, el utillero, Paqui y Salvi, los cocineros de la cafetería del Rosa, José Grima y Carlos García, los responsables de prensa, así como al médico Antonio Fernández Cubero y a los fisios del equipo y a los delegados Salvador Chirino y Antonio Navarrete, “que son unos cracks”.

El mediocentro que llegó al Cádiz en la temporada 2014/2015, se mostró muy contento y a la vez emocionado al haber contribuido al ascenso del equipo el pasado mes de junio en Alicante: “Estoy muy contento y orgulloso de haber contribuido a ascender al equipo a Segunda. He pasado momentos inolvidables”.

Con mucha emoción, Sergio Mantecón afirmó que lo ha dado todo con la camiseta del Cádiz CF, tanto en los buenos como en los malos momentos del equipo en estos dos años y medio con el equipo: “He dado todo lo que tenía por el bien del equipo y del club y me voy con la cabeza muy alta. Como todos los futbolistas y personas que pasan por este club, yo no voy a ser menos y me voy siendo un cadista más”.

Preguntado por qué momentos han sido los buenos y los malos, Mantecón afirmó que "cuando vienes a un equipo con urgencias sabes que si logras el objetivo es de otra categoría lo que se vive. Llevo, con este, 17 años de profesional, y he conseguido ascensos a Segunda y a Primera, pero lo que he vivido aquí no lo he vivido en ningún sitio”.

El mediocentro procedente del Elche hace un par de temporadas, afirmó que a pesar de la falta de minutos esta temporada, su entrenador y directiva le han catalogado como un futbolista importante en la plantilla, por todo lo que transmite al equipo: “Yo lo que quiero es seguir jugando pero con la edad también sabes y entiende que lo importante es el dia a dia y saber comportarte”.

En este mercado invernal, su situación estaba en el aire, y finalmente en el último día del mercado se decidió la rescisión de su contrato: “Ha sido una decisión consensuada. Es verdad que no se había hablado de este tema (de la salida),pero hace poco Juan Carlos (Cordero) me comentó la situación que se podía dar si yo rescindía y entonces comenzamos a hablarlo sin problemas porque era cierto que yo no estaba contando mucho. Las relaciones han sido muy fluidas y sinceras con Juan Carlos y viendo los pros y contra recapacitamos y lo fuimos hablando sin problemas. Pensé en el vestuario y en el bien que podía hacer mi salida. Al final pensé que lo mejor era una salida para mi también porque estar un año entero sin competir no me vendría bien”, concluyó.