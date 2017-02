Álvaro Cervera: "Los tres puntos serían importantes para acercarnos al objetivo" (Foto: VAVEL)

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo cadista y más en concreto del encuentro que enfrenta a su equipo frente al CD Mirandés mañana sábado.

Álvaro Cervera abrió la rueda de prensa analizando a su rival en el día de mañana, el CD Mirandés, admitiendo que “es un equipo diferente que juega de manera diferente y que le hace complicar partidos”. Cuestionado por el mal sabor del partido de ida por el arbitraje, el entrenador pasa página. “Cuando terminas los partidos te duele pero ya ha pasado tanto tiempo que ni te acuerdas. El Mirandés no fue culpable de aquello”.

La importancia del partido de mañana es clave para conseguir el objetivo de la permanencia: “Los tres puntos serían importantes para seguir sumando y acercarnos al objetivo. No estamos en el entorno pero todos los partidos son importantes, tenemos un objetivo prioritario que son los 50 puntos. La primera opción es que nos acerque al objetivo y meter más lejanía de los que están abajo”.

Muchos recuerdos de aquel 3-2 en Miranda del Ebro

Muchas dudas por quien ocupará la banda derecha para el encuentro de mañana. Salvi parece que parte con ventaja para volver a la titularidad: “La mejor versión de Aitor es jugando a la izquierda. Álvaro lo hace bien ahí pero también en la derecha. En la banda izquierda tenemos claro que Álvarito nos da lo que queremos. En la derecha depende lo que busquemos porque Salvi nos da una cosa y Nico otra. Además Jesús Imaz también puede jugar ahí”.

Además, Álvaro Cervera analizó detalladamente a sus tres fichajes del mercado invernal: “Iván refuerza el lateral derecho y le da competitividad a Carpio. Jesús es parecido a Álvarito y Salvi pero lo podemos utilizar más por el centro. Aketxe es un jugador que nos hace falta por su buen balón parado y último pase y que no tenemos”.

Con Aketxe no quiere forzarlo tras su aparatosa lesión, ya que afirma que es un jugador clave: “Aketxe es ese engranaje que nos faltaba dentro del equipo para ser mejores. No me preocupa su estado físico, tarde o temprano lo va a coger”.

Para finalizar, preguntado por si ha tenido mucho que ver con los fichajes, el entrenador cadista lo admite, afirmando que el director deportivo del equipo le comenta las posibles incorporaciones: “Soy responsable de llegadas y salidas en la parte que me toca. Tengo la sensación que si digo que no me escuchan, me preguntan todo”.