Cádiz CF – CD Mirandés: un reencuentro con cuentas pendientes

Era el día perfecto -y esperado-. O eso es lo que debió rondar por la cabeza de Gorka Santamaría al ver su nombre escrito en la pizarra de Álvaro Cervera; su debut con la zamarra amarilla era más que una realidad. Pero, cual crueldad del destino, la primera toma de contacto apenas superó la media hora de juego: una segunda cartulina amarilla le condenó al infierno. Y con ello, el Cádiz, que situó el 0-2 en el electrónico con tantos de Ortuño y Salvi Sánchez en lo que eran los mejores minutos a nivel coral hasta aquel momento, apretó el gatillo contra su propio pie. El guion de una película macabra, una penitencia injusta. En una segunda mitad bochornosa, el Mirandés lo revirtió y esfumó las ilusiones de lograr la primera victoria de los amarillos en su regreso al fútbol profesional tras seis años hundidos en el pozo de la categoría de bronce sin poder escapar.

Objetivos idénticos, situaciones polarizadas

Los tornos, no obstante, han sufrido una metamorfosis considerable desde entonces: con objetivos similares y evidentes -por plantilla y poder económico-, ambas entidades viven en realidades opuestas. Mientras unos no cesan de soñar despiertos con hacerse con una plaza en la zona de promoción que les otorgue la oportunidad de regresar a la máxima categoría del fútbol español -siguiendo la estela del Eibar, último equipo en lograr dos ascensos consecutivos-, otros suspiran por salir desesperadamente de la zona caliente. Y en este contexto, se dibuja un futuro más que imprevisible sobre la batalla que se librará sobre el césped del Carranza: ¿la ilusión por seguir en la zona privilegiada o la necesidad de sumar cuanto antes?

Sin complejos de ningún tipo

Impregnada por una ilusión que desborda, en Cádiz se ha instaurado un sentimiento mayoritario de optimismo más que razonable. Tras un 2016 imborrable para el club y todos sus feligreses, los amarillos afrontan el 2017 sin complejos, sabiendo que tienen poco a perder y, sobre todo, mucho a ganar. Los refuerzos en este mercado invernal no hacen más que reforzar la idea: caras nuevas e infinidad de posibilidades para seguir mostrando una faceta competitiva, conformando una plantilla con capacidad más que lógica para poner contra las cuerdas a cualquier rival. Iván Malón, Ager Aketxe, Imaz y Quintana -recuperado tras cesión-, en la lista de altas, y Juanjo, Abel Gómez, Carlos Calvo, autor del tanto que desató el éxtasis en el Carranza en la ida del último compromiso para regresar al fútbol profesional, y Mantecón, en la lista de salidas, han sido todos los movimientos en estos primeros 30 días de año.

De izquierda a derecha, Aketxe, Malón e Imaz, los refuerzos invernales del Cádiz | Foto: Cádiz CF

Para medirse al equipo burgalés, no obstante, Álvaro Cervera no podrá contar con Jon Ander Garrido, que ha sido baja de última hora por una fisura en el antebrazo. Desde que el balón echó a rodar en el torneo doméstico, el centrocampista vizcaíno ha sido el eje vertebrador de la estructura cadista, la pieza fundamental, esencial y primordial. Y es que no es ninguna coincidencia que, sin él sobre el rectángulo de juego, el Cádiz no haya sido capaz de conseguir los tres puntos. Es más, tan solo ha cosechado tres puntos de quince posibles -tres empates y dos derrotas-, demostrando así su vulnerabilidad en la transición ataque-defensa, donde la capacidad de recuperación y para abarcar terreno del ex del Barakaldo brilló por su ausencia.

Escapar cuanto antes

Aún con el vivo recuerdo de la experiencia copera del 2012 en mente, los de Miranda de Ebro proyectan su futuro más inmediato con incertidumbre, con el corazón latiendo -y sufriendo- cada vez más fuerte mientras otean un horizonte imprevisto. La entrada a 2017 no ha sido precisamente próspera para los burgaleses: dos puntos en cuatro compromisos que les siguen condenando a permanecer en las intensas brasas del calabozo, pero también con la realidad de que se encuentran a una sola unidad de dar caza al Rayo Vallecano, conjunto que marca a día de hoy la salvación, ese desahogo para los Nàstic, Almería y Mallorca. A las órdenes del Mirandés está Javier Álvarez de los Mozos, que se hizo cargo de la plantilla después de que Claudio Barragán, ex técnico del Cádiz, por otro lado, presentara su dimisión tras 42 días en el cargo.

Guarrotxena ante la oposición de Sankaré en el encuentro de la primera vuelta | Foto: LaLiga

Todas sus aspiraciones por dar la campanada sobre el verde del Carranza, donde el Cádiz tan solo ha cedido los tres puntos en dos ocasiones, pasan por Guarrotxena, máximo artillero del combinado burgalés con seis tantos en lo que llevamos de curso y uno de los jugadores más en forma actualmente. Igual de complicado se antoja poder borrar de la retina su fantástico latigazo ante el Reus, que lo catapultó hasta el mejor gol del mes de enero en la Liga 1|2|3 de manera más que merecida.

Sin gratos recuerdos del pasado

Pensar en el Mirandés es pensar en la fase de ascenso a Segunda División de la temporada 2010/11. El Cádiz, comandado en aquel entonces por José Manuel González López, consiguió una buena renta en el partido de ida (2-0) en lo que era la primera fase, pero terminó naufragando en Anduva, donde se esfumaron las opciones de seguir vivo en la eliminatoria del KO al caer derrotado por 4-1. El enfrentamiento más reciente se remonta a la tercera jornada de este curso, donde el Mirandés se hizo con los tres puntos al neutralizar los goles de Ortuño y Salvi en el primer tiempo.

El tercer mejor local ante el tercer peor visitante

Cinco son los puntos logrados por el Mirandés fuera de Anduva, unos números que le situarían en la 20ª posición de la tabla si solo se tuvieron en cuenta estos. Y, curiosamente, todos ellos han sido mediante empates, donde destacan, especialmente, el cosechado en Montilivi o El Coliseum, dos de los feudos más complicados del curso. Por tanto, los de Javier Álvarez de los Mozos todavía no conocen la victoria lejos de Anduva. Por otro lado, los amarillos han producido un total de 24 puntos que le colocan en la tercera plaza -la que ocupa actualmente- en la tabla de locales empatado con Real Oviedo, Tenerife y Alcorcón. Asimismo, los de Álvaro Cervera solo han cedido los tres puntos en dos ocasiones, ante Oviedo y Valladolid, con la siguiente estadística: siete victorias, tres empates y dos derrotas.

El discurso y la mentalidad, intactas

“Todos los partidos son importantes”, recalcaba Álvaro Cervera antes de recibir a un Mirandés necesitado. Y es que el técnico artífice del ascenso a la categoría de plata no ha variado un ápice su discurso: “Sería importante para no relajarse y seguir con la intensidad que nos ha traído hasta aquí. Nosotros no estamos en el entorno, lo vivimos. Los puntos nos sirven como segunda opción, pero la primera es acercarnos al objetivo”.

Álvaro Cervera, un discurso realista | Foto: La Voz Digital

Analizando con mayor detenimiento al rival, el cadista señaló que “ellos están más cómodos con la idea que tienen ahora: defienden con más gente y tienen sus defectos y sus virtudes, como todos”. Por otro lado, utilizó el partido de la primera vuelta para advertir de su peligrosidad: “Si se sienten cómodos, te pueden hacer mucho peligro; ya se vio en la primera vuelta”.

Competitividad e ilusión

El discurso del técnico burgalés siguió un mismo hilo conductor: apeló a la ilusión y a la mentalidad ganadora para lograr salir con un resultado positiva del césped del Carranza. “Viajamos a Cádiz con la ilusión de que si hacemos un buen trabajo estaremos en disposición de ganar allí”, apuntaba. Asimismo, valoró positivamente el trabajo de sus pupilos durante la semana previa: “La semana ha ido bien; da gusto ver cómo trabajan los jugadores”.

"Hay que salir a todos los campos a ganar"

Javier Álvarez de los Mozos reiteró que la clave del partido pasa precisamente por ese componente motivacional tan necesario cuando el rival es el teóricamente favorito antes de que el balón eche a rodar. “La clave son los jugadores que tienen ganas de pelear por el escudo; tenemos que tener mentalidad ganadora”, señalaba. El mensaje para lo que resta de curso fue más que claro y conciso: “Hay que salir a todos los campos a ganar”.

Víctor Areces Franco, el colegiado

El duelo tendrá lugar en el Ramón de Carranza (Cádiz). Un estadio inaugurado en el 1955 y con capacidad para 25.033 espectadores.

El colegiado designado para este encuentro es el asturiano Víctor Areces Franco. Con 31 años y natural de Avilés, afronta su tercera temporada en la Segunda División. Desde que se iniciara el curso, ha dirigido un total de 14 encuentros -uno de ellos correspondiente a la Copa del Rey-, con cuatro victorias para los locales y otras cuatro para los visitantes, completando el dato con seis empates, donde destacan los resultados abultados entre Girona y Almería y Rayo Vallecano y Numancia, ambos saldados con seis goles (3-3).

Convocatorias Cádiz CF – CD Mirandés

Las principales novedades en la convocatoria de Álvaro Cervera son Sankaré, que regresa tras cumplir sanción en Mallorca al ver una cartulina roja frente al Almería, e Iván Malón, una de las tres caras nuevas de este mercado invernal. Fuera de ella se han quedado Luis Ruiz, Garrido -lesionado-, Eddy, Nico Hidalgo y Aketxe. La lista de 19 jugadores está compuesta por: Cifuentes, Jesús Fernández, Aridane, Sankaré, Carpio, Brian Oliván, Migue, Servando, Malón, José Mari, Abdullah, Aitor García, Álvaro García, Rubén Cruz, Imaz, Salvi, Ortuño, Santamaría y Güiza.

Por otro lado, Javier Álvarez de los Mozos ha convocado a un total de 18 jugadores, entre los cuales no están Alex Quinanilla, Ruymán, Lázaro, Alain Oyarzun, Javi Herás, Rúper y Fofo. La lista, por tanto, ha quedado compuesta por: Sergio Pérez, Roberto, Kijera, Fran Cruz, Alex Ortiz, Guarrotxena, Sangalli, Urko Vera, Provencio, Pedro, Maikel, Carlos Moreno, Eguaras, Bustos, Aurtenetxe, Néstor, Alex García y Usero.

Posible once del Cádiz CF: Cifuentes; Carpio, Aridane, Sankaré, Brian; José Mari, Abdullah; Salvi, Rubén Cruz, Álvaro García; Ortuño.

Posible once del CD Mirandés: Roberto; Carlos Moreno, Alex Ortiz, Kijera; Maikel, Néstor, Eguaras, Provencio; Sangalli, Bustos, Guarrotxena.