Salvi: "No tenemos que acomodarnos, el equipo tiene que ser exigente"

Google Plus

Foto: Pedro Ortega / VAVEL

El extremo derecho del conjunto cadista analizó la actualidad del equipo y la capacidad de sacrificio e implicación que tienen cada uno de los jugadores, teniendo todavía como objetivo los 50 puntos que, una vez conseguidos, ya se mirarían otras metas.

Sobre el partido de pasado domingo frente al conjunto azulón el jugador de Sanlúcar de Barrameda es claro: "El equipo dio la cara en Getafe. Afrontamos una semana nueva pensando en un partido en casa que vuelve a ser el más importante. Estamos aún más reforzados después de la derrota". Desde el punto de vista individual y tras su segunda titularidad consecutiva se mostraba contento consigo mismo: "Estoy trabajando fuerte durante toda la semana, me estoy 'apretando más los machos' en cosas que tengo que mejorar y cada vez me encuentro mejor físicamente para ayudar a mis compañeros". Sin embargo, reconoce que "podría tener mejores números que ahora" en referencia clara al mano a mano errado el pasado domingo frente a Alberto García. El sanluqueño lleva un total de 4 goles, que no son pocos si se tiene en cuenta la lesiones que ha tenido en la rodilla y las continuas molestias musculares.

Junto a Álvaro García, forman unas de las bandas más peligrosas de toda la Liga 1|2|3, que a pesar de sumar entre los dos una discreta cifra de goles -entre los dos suman 5- no es cuantificable lo que aportan para el equipo, especialmente en defensa, haciendo un continuo dos contra uno al atacante rival. El propio jugador confirma que "es verdad que cuesta más correr 100 metros que 30, pero hay que atacar y echar una mano atrás".

Se enfrentarán contra un Reus que ha realizado una primera vuelta espectacular pero que ha ido desinflándose al comienzo de año. Aún así, todavía tienen los puestos de Playoffs a la Liga Santander muy cerca, concretamente a 5 puntos faltando 17 jornadas.

Y es que en este partido -con revancha pendiente y pañolada negra aparte- se espera conseguir una victoria que se antoja vital para aspirar a lo máximo. Como apuntaba Salvi en rueda de prensa: "Lo mejor está por llegar".