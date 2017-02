Álvaro Cervera: "Lo de jugar bien y perder no me interesa"

Imagen | La Voz Digital

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró con ganas de volver a sumar otros tres puntos que le acerquen la permanencia matemática. Los amarillos querrán seguir adjudicándole el nombre de fortín a su feudo, pero tendrán enfrente un hueso duro de roer.

"Jugamos algo diferente a lo que somos nosotros"

A pesar de la buena imagen que el equipo dejó en el último choque, no le gusta encajar goles. "Me quedo más con los tres goles que nos metieron que con el partido que hicimos. Aunque jugamos en un campo de un equipo que está hecho para ascender, se jugó bien y se dio la cara. Al final perdimos y nos metieron tres goles, estas son las cosas que nos hacen dudar. Creo que hicimos un buen partido y jugamos algo diferente a lo que somos nosotros", declaró.

Después de caer derrotados en tierras madrileñas, cree que hay que ser más contundentes a la hora de defender: "El rival no nos inquietó mucho y los goles fueron más errores nuestros que aciertos de ellos. El otro día jugábamos más abiertos y así no está el de al lado para echarte una mano, porque cuando estamos más juntos los errores te los puede subsanar el compañero. Si tenemos que repetir en un futuro, lo de jugar bien y perder no me interesa".

"No hemos sido un buen equipo a balón parado"

Tras su sorprendente debut, reconoce que Aketxe podrá ayudar al equipo en las jugadas a balón parado porque "no hemos sido un buen equipo a balón parado. Ahora tenemos un especialista, ya que lo trajimos para eliminar esa carencia que tenía la plantilla. Esperamos que pueda seguir así y que se integre muy rápido en la dinámica del equipo". Además, espera poder darle cabida en su once inicial pronto: "Ager está peleando por la titularidad, pero con su condición de venir de una lesión le va a costar algo más. En los entrenamientos repetimos cosas que hacía tiempo que no repetíamos para que los nuevos vayan cogiendo las ideas y no se encuentren desubicados. Malón e Imaz pueden entrar en el equipo en cualquier momento", desea.

Otra vez la baja de Sankaré deja un interrogante en la zaga para el próximo domingo y afirmó que no conocerá la respuesta hasta el mismo día del encuentro: "Migue o Servando, uno de los dos jugará el domingo. Elegiremos según el delantero que saque el rival y de quien esté mejor, lo pensaremos de aquí al domingo".

Para finalizar, habló de las buenas referencias que tiene del conjunto catalán. "Todo lo que puedo decir del Reus es bueno, es un equipo que ascendió el año pasado y tiene una idea de juego agradable de ver. Tienen un entrenador que es de lo mejor de la categoría, de los que me gustan a mí, y me parece que es un rival al que hay que tenerle respeto", concluyó.