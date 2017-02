Álvaro Cervera: "No podemos estar descontentos por el punto logrado"

Google Plus

Cervera en el banquillo del Cádiz | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

El Cádiz no pudo pasar del empate a cero inicial en la visita del Reus al Ramón de Carranza. El conjunto amarillo dispuso de numerosas ocasiones focalizadas en dos de sus hombres de ataque, Salvi y Ortuño; el sanluqueño y el ariete murciano tuvieron las oportunidades más claras para los locales, pero no estuvieron precisos a la hora de finalizar. El cuadro catalán, a pesar de generar pocas llegadas a la portería defendida por Cifuentes, tuvo la que probablemente fue la jugada más clara del encuentro; Ramón Folch se deshizo de varios jugadores cadistas, incluyendo el guardameta, pero su disparo fue repelido bajo la línea por un Carpio providencial. "El Reus es muy incómodo porque tiene la posesión con mucha tranquilidad, a veces muy atrás y eso invita a que nosotros salgamos a por ellos, pero no nos gusta salir muy lejos porque dejamos espacios atrás", analizaba Álvaro Cervera en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"El Reus es muy incómodo porque tiene la posesión con mucha tranquilidad"

"Hicimos bien las cosas limitando a una ocasión al rival en todo el partido. No ha sido un partido vistoso pero había que jugarlo así. En el descanso hicimos un pequeño acople en el centro del campo porque siempre había un jugador libre que nos generaba un conflicto y un desajuste. Los hemos frenado y hemos llegado", explicaba el técnico amarillo, contento con la actuación de los suyos, y argumentando el planteamiento realizado ante el equipo dirigido por Natxo González.

"No podemos estar descontentos con el punto logrado pero si por no haber ganado. Ha habido otros partidos como este que hemos ganado pero también los hemos perdido", afirmaba Álvaro Cervera para concluir su comparecencia ante los medios de comunicación. Tras este encuentro, el Cádiz afronta dos compromisos lejos del Ramón de Carranza. El primero le medirá al Numancia, que actualmente es noveno, en el Estadio Los Pajaritos; una semana más tarde, los gaditanos tendrán que desplazarse hasta la capital asturiana para medirse a un Real Oviedo que en esta jornada ha logrado empatar a puntos con el cuadro andaluz.