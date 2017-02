Servando: "Estos tipos de partidos hay que saber jugarlos"

Google Plus

Servando tras el partido | Foto: Pedro Ortega

El Cádiz sumó un punto tras empatar a cero con el Reus en el Estadio Ramón de Carranza. "Desde los primeros minutos hemos intentado marcar. Ortuño ha tenido una gran ocasión nada más empezar, ellos solo una que Carpio ha sacado bajo palos. En otros partidos hemos tenido menos y marcamos pero no ha podido ser. Eso sí, dejando la portería a cero estaremos más cerca de ganar que de perder", comentaba en zona mixta el capitán Servando. "Veníamos de perder de perder en Getafe y hoy era un partido para intentar conseguir la victoria. No ha sido posible y no podemos irnos contentos porque en casa siempre buscas ganar, pero estos tipos de partidos hay que saber jugarlos", añadía.

"Llevo mucho tiempo fuera del once. Nunca se escucha una queja de mi en los entrenamientos, lo doy todo para ayudar al equipo desde dentro que es lo que más me gusta", comentaba el defensor isleño, quien ha vuelto a tener la confianza del técnico cadista. "Es importante sumar en Carranza pero sabíamos que el Reus manejaba bien los tiempos con el balón y por ello teníamos que ganar los duelos individuales", apuntaba.

Para finalizar, Servando se refería a los próximas jornadas del equipo andaluz: "Tenemos ahora dos salidas complicadas en una segunda vuelta en la que los equipos nos conocen. El Cádiz ha demostrado que fuera de casa compite bien y vamos por el buen camino".

A pesar de haberse marchado con molestias en el Coliseum Alfonso Pérez, el centrocampista gaditano dispuso de minutos ante el equipo catalán. "El Reus fuera de casa es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Son peligrosos con balón, pero hemos sido superiores porque solo han tenido una ocasión, y nosotros muchas más. El equipo ha estado intenso y se ha visto un buen Cádiz como el que se vio en Getafe. Lo que no se puede ganar, no se puede perder. Este punto es muy importante", comentaba a la conclusión del encuentro el mediocentro cadista. "La Segunda División es muy complicada. Damos la cara en todos los partidos y la afición debe estar contenta con el Cádiz CF. Hacemos todo lo que podemos", completaba.

Sobre sus molestias, José Mari decía: "He tenido el tobillo inflamado hasta hoy y eso ha hecho que no haya podido entrenar con normalidad y como yo quisiera". "Estoy contento en lo colectivo y en lo personal. Uno lo que quiere es jugar, me siento importante dentro de un equipo que está en un momento excepcional", confesaba el jugador natural de Rota sobre sus sensaciones dentro del conjunto de la Tacita de Plata.