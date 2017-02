Alberto Cifuentes: "Hay que pelear mucho para conseguir cada victoria"

Cifuentes con la elástica cadista | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

El Cádiz solventó con aparente comodidad el primero de sus dos encuentros lejos del Ramón de Carranza, los amarillos se hicieron con los tres puntos en su visita al Numancia después de un cero a tres gracias a los tantos de Imaz, Aketxe y Salvi. "De aquí salimos con el mismo objetivo. El equipo ha conseguido en un campo muy difícil una muy buena victoria y ahora tenemos otro partido muy atractivo. Intentaremos prepararlo bien con otro equipo que está en playoff. El Cádiz CF solo puede recibir ahora elogios por lo que está haciendo y hoy ha sido una muestra más del compromiso que tiene", comentaba al término del encuentro el portero y capitán, Alberto Cifuentes.

"Las victorias siempre hacen falta. Hay que ganar cada semana y el equipo siempre lo intenta. El equipo demuestra que sigue haciendo las cosas bien, unos días podrá ganar o no, pero el Cádiz CF no se puede impacientar por no ganar. Hay que pelear mucho para conseguir cada victoria", declaraba el guardameta cadista restando importancia al hecho de no haber podido sumar más que un punto en sus dos encuentros previos.

Imaz: "Ha sido un partido muy complicado"

Una de las novedades de Álvaro Cervera en el once fue la introducción de Imaz en lugar del habitual Rubén Cruz. "Ha sido un partido muy complicado, sabíamos que ellos en casa eran muy fuertes, pero hemos hecho nuestro partido y hemos conseguido los tres puntos", declaraba el jugador en zona mixta. El futbolista catalán destacó también por haber sido el encargado de marcar el primer tanto del encuentro, un tanto que llegó después de un excelente golpeo desde la frontal. "Le pego con todo el alma y tengo la suerte de que termina dentro", explicaba el atacante cadista al respecto.

"Con el 0-1 se han quedado con diez y parecía que nos costaba un poco más, pero ya con el 0-2 lo controlamos todo y el 0-3 ya sentenció el partido. A partir de la expulsión perdíamos muchos balones, no se cansaban tanto y el último pase nos costó un poquito", analizaba un Jesús Imaz que antes de finalizar sus declaraciones se refería al hecho de haber salido de inicio: "estaba entrenando bien, adaptándome al equipo y por fin ha llegado".