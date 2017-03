Álvaro García se retira del entreno por precaución y Garrido apunta a Oviedo

Álvaro se lamenta de una ocasión fallada durante un encuentro de pretemporada | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Cádiz Club de Fútbol se prepara durante esta semana para uno de los encuentros más exigentes que ha de afrontar de aquí a final de temporada. Por segunda semana seguida le toca jugar fuera de casa y no lo hará en un sitio cualquiera. El Carlos Tartiere espera uno de los encuentros más apasionantes de la jornada 28 de LaLiga 1|2|3, entre dos equipos que actualmente ocupan los puestos de playoff de ascenso a Primera.

Los amarillos, tras golear en Soria al Numancia (0-3) visitan a un Real Oviedo al alza, con tan solo dos puntos menos (42), que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles y que ha ganado sus últimos cuatro encuentros como local. Ello, además del mal recuerdo de la eliminatoria de ascenso a Segunda de 2015 y del adverso precedente en la primera vuelta (victoria carbayona por 0-2), hacen del de este sábado un compromiso más que complicado para los intereses cadistas.

Con todos disponibles

La buena noticia para Álvaro Cervera es que podrá tener a todo el arsenal a su disposición. Y es que, esta vez sí, parece que Jon Ander Garrido podrá formar parte de la expedición que partirá hacia tierras ovetenses. El mediocentro vasco sufrió una fisura en su brazo derecho durante la visita al Iberostar Estadi, lo que le obligó a parar algunas semanas y perderse los partidos en casa ante Mirandés (2-1) y Reus (0-0), y a domicilio frente a Getafe (3-2) y Numancia (0-3).

Garrido ya ha retirado la protección que cubría su brazo

En las últimas semanas, al entrenar bien con el resto de compañeros, se pensó que tenía opciones de participar, sobre todo ante rojinegros y sorianos, pero el jugador optó por no arriesgar. No obstante, el hecho de que este miércoles, y por vez primera, el bilbaíno decidiese despojarse de la protección que cubría su brazo, puede ser la "luz verde" que esperaba el técnico para poder incluirlo en la convocatoria.

Álvaro García se retiró por precaución debido a molestias en su tobillo derecho

Por otro lado, el "susto" de la sesión llegaba con Álvaro García. El extremo zurdo, uno de los jugadores más destacados de la temporada, forzaba en una acción y comenzó a notar molestias en su tobillo derecho, por lo que se decidió que abandonara el césped de El Rosal para evitar que la situación fuese a peor. Así, según informa El Desmarque, el futbolista abandonaba la ciudad deportiva con gestos de dolor y cojeando de dicho tobillo, aunque no parece un asunto grave ya que el club mismo ha anunciado que "todos los jugadores están disponibles" para Oviedo.

Un "dilema" para Cervera

Así pues, y a la espera de confirmarse definitivamente la presencia o no de Álvaro García, al entrenador cadista se le presenta un bendito "problema", y es que va a tener mucho donde elegir. El buen momento de forma general hace que la titularidad esté muy cara, especialmente en los puestos del centro del campo.

Ya se vio la semana pasada, cuando Cervera decidió retirar del once a un hombre como Rubén Cruz, que estaba dejando un buen rendimiento, para dar la alternativa a Jesús Imaz. No resultó mal la apuesta, ya que el ex del UCAM abriría la goleada ante el Numancia, estrenándose de paso como goleador de la camiseta amarilla. Fue sustituido pero no sería Rubén Cruz su recambio, sino Ager Aketxe, quedando el utrerano como tercera y última opción como hombre de refresco.

Overbooking en la medular y las bandas

En la medular también puede darse un overbooking con el regreso de Garrido, ya que el vasco es un jugador muy bien valorado para el técnico y ha contado con muchas titularidades, pero José Mari y Abdullah también están ofreciendo un altísimo rendimiento y parece difícil sacarles del once. Y lo mismo ocurre en las bandas, donde Salvi y Álvaro son ahora mismo titulares pero quedan las alternativas de Nico Hidalgo, Aitor García u otros futbolistas que también pueden desenvolverse por los costados como el propio Jesús Imaz.

Más afianzada parece la línea defensiva, donde Carpio, Aridane, Sankaré y Brian Oliván escoltan a un inamovible Alberto Cifuentes. Mientras, Ortuño tampoco va a ceder en el puesto de "nueve" a pesar de no encontrarse en su mejor momento en el apartado goleador.