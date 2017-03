Ortuño sobre el Oviedo: "Han sido los que más nos limitaron en la primera vuelta"

Google Plus

Ortuño junto a Garrido en el entrenamiento cadista | Foto: Cádiz CF

El Cádiz se desplazará el próximo fin de semana hasta el Carlos Tartiere para medirse al Oviedo en el duelo correspondiente a la vigesimoctava jornada de Segunda División. El cuadro amarillo se sitúa actualmente tercero en la clasificación empatado a puntos con el cuarto en la tabla, el Tenerife; el conjunto carbayón por su parte ocupa la sexta plaza, pero tiene a tiro a los de Álvaro Cervera, de los que tan solo le distancian dos puntos. Por ello, el duelo que el próximo sábado 4 de marzo se disputará en tierras asturianas se antoja cuanto menos interesante en la lucha por escalar puestos en la tabla. En vísperas del encuentro, el delantero cadista Alfredo Ortuño ha comparecido ante los medios de comunicación reconociendo la dificultad que supuso el primer partido del curso entre ambos: "han sido los que más nos limitaron en la primera vuelta. No supimos meterles mano, ahora en su campo será más difícil".

"Estoy teniendo ocasiones donde solo ha habido mala fortuna en la definición", comentaba el ariete murciano sobre su situación personal con el gol, el cual se le resiste en las tres últimas jornadas. En esa misma línea, Ortuño apostaba por la importancia de que el peso goleador del equipo no recaiga en su propia figura: "que todos marquemos y que el peso del gol no recaiga solo en uno hace que los rivales no se fijen solo en un jugador".

Antes de concluir su intervención, el atacante amarillo quiso hacer hincapié en que actualmente el equipo no piensa más allá de la permanencia, aunque una vez asegurada no se pondrán ningún tipo de límites: "vinimos a lograr el objetivo de la permanencia. Cuando lo logremos miraremos más allá y no desaprovecharemos la oportunidad que se nos pueda brindar".