Álvaro Cervera: "Le doy un valor tremendo a lo que está haciendo el equipo"

Álvaro Cervera en el banquillo cadista | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

El Cádiz disputará en el Carlos Tartiere su segundo partido consecutivo como visitante. El primero de ellos lo saldó con una importante victoria por cero goles a tres frente al Numancia, aunque fue en el tramo final del encuentro cuando pudo ampliar la ventaja conseguida inicialmente por Imaz. En esta ocasión se medirá a un Oviedo que llega sexto en la tabla a tan solo dos puntos del equipo gaditano, y que ya en la primera vuelta fue capaz de vencer por cero goles a dos en el Ramón de Carranza. "Son diferentes al de la primera vuelta, pero fueron los que mejor nos han jugado en Carranza", confesaba Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al desplazamiento hasta la capital asturiana; "han cambiado al igual que nosotros. Llevan la dinámica típica de un equipo que se ha asentado en la categoría", añadía.

Cervera sobre el Oviedo: "Son diferentes al de la primera vuelta, pero fueron los que mejor nos han jugado en Carranza"

A pesar del tercer puesto que ostentan los cadistas, el discurso de la permanencia no ha cambiado. "Porque hay equipos en situaciones similares a la nuestra que han acabado descendiendo y que les faltaban pocos puntos para conseguir la salvación y no lo lograron", argumentaba el técnico amarillo al ser preguntado por esta cuestión. "Creo que es lo normal, lo más sensato. Estamos en una carretera y el primer cartel que nos vamos a encontrar es el de la permanencia, cuando lleguemos pues ya veremos cual es el siguiente, si hay. Mientras no lo consigamos veo absurdo pensar en otra cosa", insistía el míster natural de Santa Isabel.

"Hay que mirar a cada domingo y conseguir las cosas poco a poco. Le doy un valor tremendo a lo que está haciendo el equipo, y seguro que desde fuera también se lo dan. Si decimos que queremos jugar playoff, si no lo jugamos va a parecer que la temporada ha sido un fracaso cuando el objetivo es conseguir la salvación", continuaba explicando el entrenador del conjunto de la Tacita de Plata. "Hay que ser realistas. Saber de donde venimos, el equipo que somos, lo que nos cuesta conseguir los puntos. Una vez que hayamos conseguido el objetivo, hablaremos. Sé que hay gente que da valor a lo que hacemos. No podemos quitarle valor a los puntos que nos quedan para conseguir la salvación, hay que lucharlos día a día", completaba un Álvaro Cervera que no resta valor a lo conseguido hasta la fecha por sus pupilos.

"El objetivo es conseguir la salvación"

Para zanjar el tema, el técnico quiso centrar sus declaraciones en el duelo que disputarán en esta vigesimoctava jornada, el cual se antoja importante en la lucha por ocupar los puestos altos de la clasificación: "cada uno tiene su visión. Yo cuando hablo aquí lo hago como entrenador del Cádiz. Nuestro objetivo ahora mismo es entrenar mañana, tener un buen viaje y hacer un buen partido en Oviedo. No tenemos que pensar en nada más".

Antes de concluir su comparecencia, Álvaro Cervera habló sobre la convocatoria para medirse al equipo carbayón, afirmando que a pesar de que Jon Ander Garrido se despojara el pasado miércoles de la protección que cubría su brazo, sigue "con problemas de movibilidad". "Álvaro García está pendiente de algunas pruebas por unas molestias en el tobillo", apuntaba sobre el extremo utrerano, que en la sesión del miércoles tuvo que retirarse antes de tiempo por precaución aquejado de ciertas molestias.