Real Oviedo - Cádiz CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 28 de Segunda División

Aketxe disputa un balón. Foto: LaLiga

El Cádiz visitaba al Real Oviedo en una jornada que se esperaba compleja. La segunda salida consecutiva del equipo de Álvaro Cervera sumando una visita al Carlos Tartiere se suponía un partido de los que hay que sudar sangre para cosechar un resultado positivo.

El duelo comenzó con un Cádiz muy bien situado en el terreno de juego, llevando la batuta del control de balón durante algunos compases y creando acciones de peligro con un Ortuño que en el día de hoy dio un paso atrás liberando a Álvaro, Imaz y Salvi. Así llegaría la acción del gol cadista, en la que Ortuño conduce un balón a la contra que le deja magistralmente bien a Imaz, este centra y tras un rechace del portero a tiro de Álvaro, Salvi la termina empujando a la red.

El Cádiz con el resultado a favor empezó a conceder espacios y entregó el dominio del juego a los locales. Esto sumado a la lesión de Salvi y posterior entrada de Eddy Silvestre hizo que los de amarillo empezaran a nadar un poco en aguas de nadie. Y así fue, dos minutos antes de que el colegiado señalara el final del primer tiempo, un excelente centro desde banda derecha es rematado por Linares ante la pasividad en el marcaje de Aridane. El encuentro se iría al descanso con un merecido 1-1.

Tras la reanudación se vio a un Oviedo que salió a ganar el partido en los primeros minutos de la segunda parte. El equipo de Hierro salió en tromba contra la portería de Cifuentes y en el minuto siete de la segunda parte lograría adelantarse en el marcador, otra vez de cabeza pero esta vez el tanto fue obra de Christian Fernández. Después del segundo gol local los gaditanos intentaron acercarse de forma tímida al marco que defendía Juan Carlos, pero sin ningún acierto.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

4 | El técnico cadista no supo hoy leer el encuentro tal y como acostumbra a hacerlo. La lesión de Salvi complicó sus planes y optó por formar un trivote en el centro del campo sacando a Eddy Silvestre y mandando a Imaz a banda. Esta fue, quizás, la decisión que marcó el encuentro ya que desde ese momento el Cádiz no se encontró cómodo en ningún momento del encuentro.

Alberto Cifuentes

5 | No tuvo hoy mucho trabajo el portero cadista. En cuanto a los goles, no podemos calificarlo como el culpable de que el balón sobrepasara la línea de su portería ya que fueron fallos de marcaje en su zaga.

Carpio

4 | Su banda fue un constante peligro. Entre Berjón y Christian le ganaron la espalda en infinifad de ocasiones, lo que supuso que el primer tanto local llegara desde su parcela. No estuvo bien hoy el salmantino.

Aridane

4 | El canario no recordará este sábado como su mejor partido. Tuvo buenas intervenciones ayudando a Carpio en banda derecha pero un fallo suyo en la marca supuso el gol del empate y a raíz de ahí se vio una cara distinta del central cadista.

Sankare

5 | Le tocó lidiar con un Toché que generaba peligro en cada desmarque o acercamiento. No hizo un mal partido y despejó todo peligro que pudiera generarse en su parcela, aun así se notó una falta de comunicación con Aridane que supuso bastante peligro para la portería de Alberto Cifuentes.

Brian Oliván

5 | El lateral catalán no tuvo excesivo protagonismo en el encuentro. Los acercamientos por su banda fueron pocos pero sí peligrosos. De hecho el segundo gol viene precedido de un centro en el que él poco más que mirar puede hacer. En cuanto a su faceta ofensiva no vimos al Brian que nos tiene acostumbrados ya que no supo entenderse bien ni con Álvaro ni con Imaz.

Abdullah

5 | Muchas pérdidas de balón por su parte. La parsimonia que le caracteriza a la hora de jugar el balón le supuso una mala pasada. Aun así pudieron verse detalles de la gran calidad que tiene este futbolista.

Jose Mari

6 | El Oviedo ahogaba la salida de balón por parte de Abdullah lo que supuso que ese rol lo tuvo que adoptar José Mari. El roteño se vio cómodo dando un paso más hacia la portería rival y cuajó un buen partido con pases que inquietaron a los locales.

Salvi

7 | Buen partido el del sanluqueño antes de la lesión. Los constantes cambios de banda con Álvaro supusieron para el Oviedo un quebradero de cabeza. Su gol es una muestra de constancia y posicionamiento en un terreno de juego. El punto negativo fue su lesión, que esperemos que no sea nada grave ya que el "7" cadista estaba recuperando su mejor forma.

Imaz

6 | El ex del UCAM Murcia cuajó un buen partido antes de su sutitución en el minuto 66 de juego. Se entendió a las mil maravillas con Ortuño y buscaron las cosquillas a la espalda de la zaga oviedista constantemente.

Álvaro

6 | El de Utrera tan incombustible como siempre. Fue un puñal por ambas bandas, ya que ayer le tocó rotar su posición tanto por banda derecha como por la izquierda. Tuvo varios acercamientos peligrosos y de sus botas pudo haber salido algún gol más para el Cádiz. Quizás la definición es un punto a mejorar para el futuro de este futbolista.

Alfredo Ortuño

7 | Estando en carnavales el murciano ayer se disfrazo de todoterreno. La habilidad que tuvo para dar un paso atrás y ayudar en la creación de juego liberando de marcas a los tres de arriba son dignas de un delantero de otra categoría. Quizás ese paso atrás restó rematadores en el área con algún centro de Álvaro pero la aportación de Ortuño ayer al equipo fue muy meritoria.

Eddy Silvestre

4 | Saltó al campo en el minuto 31 para sustituir al lesionado Salvi. Con él se formó un trivote en el centro del campo, cambio que dio la vuelta al partido. El internacional por Azerbayán sigue sin encontrar su sitio en el Cádiz y un partido más se vio con entradas a destiempo y lento dentro del terreno de juego.

Ager Aketxe

5 | El vasco salió al terreno de juego en el minuto 66 de encuentro. Estuvo participativo pero no acertado. La calidad que atesora su pierna derecha en los balones parados ayer no hizo acto de presencia.

Aitor García

5 | El onubense ingresó al campo en el minuto 81 para sustituir a Brian OLiván y darle más profundidad a la banda izquierda del Cádiz. Poca fue su intervención en los últimos minutos de encuentro aunque lo intentó.

Árbitro: Diaz de Mera

4 | El colegiado no tuvo un partido extremadamente difícil. Anuló un gol en posición legal a cada equipo y estuvo dubitativo en algunos compases del encuentro.