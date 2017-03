Álvaro Cervera: "Ha sido el típico partido de equipos de Segunda de la zona alta"

Google Plus

Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

El Cádiz se vino de vacío de tierras asturianas debido a la derrota frente al Oviedo. Se adelantó el conjunto cadista a través de Salvi, aprovechándose de un balón suelto en el área pequeña. Tras el 0-1, el conjunto oviedista no le quedó otra que lanzarse al ataque. La lesión sufrida por Salvi Sánchez mermó la mentalidad ofensiva del equipo amarillo y esa fue la clave que desequilibró el partido a favor de los locales. Linares puso las tablas en el marcador, mientras que Christian Fernández -ya en la segunda parte- aprovechó un centro desde la banda derecha y un despiste defensivo en la zaga cadista para firmar la victoria del conjunto local.

"Ha sido un partido parejo en el que dos centros por la banda nos han hecho gol. Son centros que realmente defendemos bien ya que somos fuertes dentro del área", analizaba el técnico cántabro sobre los dos goles encajados. "A partir de ese segundo gol del Oviedo no recuerdo más ocasiones de gol por parte de ambos equipos", insistía Cervera respecto a la igualdad de ambos equipos en el terreno de juego.

Un dato a tener en cuenta es que el equipo dirigido por Fernando Hierro ya ganó también en el Estadio Ramón de Carranza, y se convierte en la primera "bestia negra" del Cádiz CF en lo que va de temporada de liga regular. No sólo han sabido superar al conjunto cadista en el marcador, sino que ha sabido anular por completo los contraataques cadistas cerrando espacios y presionando la salida del balón como reconocía Álvaro Cervera: "Un equipo como nosotros necesita tener espacios. El Oviedo no nos los dejaba y había que llegar de otra manera. Por tanto, sin velocidad y sin espacios no creamos tanto peligro".

Sobre las aspiraciones de ambos equipos confirmaba que "se trataba del típico partido de equipos de Segunda División de zona alta" a pesar de que el objetivo continúa siendo el mismo: 50 puntos.