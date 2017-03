El "puzzle" de Cervera con la vuelta de Garrido y la lesión de Salvi

Garrido podría volver al once titular | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Cádiz Club de Fútbol prepara su próximo encuentro frente al Rayo Vallecano después de la derrota sufrida en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (2-1). Un duelo especial entre "hermanos de sangre" para el que Álvaro Cervera deberá modificar algunas piezas, con el regreso, por un lado, de un hombre clave como es Jon Ander Garrido, y por otro, con la ausencia por lesión de Salvi, que estaba siendo indiscutible en las últimas jornadas.

En primer lugar, Garrido vuelve a tener opciones de entrar en el equipo tras varias semanas en el dique seco. El medio vasco caía lesionado en el duelo de la jornada 23 ante el RCD Mallorca, al sufrir una fisura en su brazo derecho que le impidió ejercitarse con normalidad a partir de entonces. Quedó apartado, perdiéndose los próximos compromisos ante Mirandés, Getafe, Reus y Numancia, y aunque formó parte de la convocatoria ante el conjunto carbayón, no disputó ni un solo minuto al llegar aún algo justo de fuerzas. Ahora, totalmente recuperado, es una alternativa más para formar parte del equipo titular, muy a tener en cuenta ya que siempre que ha estado al cien por cien ha sido indiscutible en el once. El ex de Barakaldo otorga equilibrio y fuerza defensiva a la medular, prestaciones muy valoradas por el técnico guineano, quien, eso sí, deberá realizar modificaciones si quiere darle hueco de incio, toda vez que José Mari parece intocable y Abdullah también se ha asentado en el once.

El overbooking en la medular, quebradero de cabeza para Cervera

Entre las alternativas, está la de volver a la estrategia del trivote que ya utilizase durante varias contiendas y que terminaría por darle buenos resultados, aunque no terminase de cuajar en Asturias tras la lesión de Salvi. Garrido y el roteño actuarían como mediocentros puros y sería el marsellés quien actuase por delante de ellos, haciendo la labor de enganche con Ortuño. No obstante, eso supondría retirar a uno de los propietarios del puesto de "10", donde Jesús Imaz ha entrado con fuerza con sus titularidades en Soria y Oviedo, pero donde además Ager Aketxe está llamado a ser uno de los referentes una vez llegue a su estado físico ideal. Todo ello sin olvidar a un Rubén Cruz que, eso sí, ha perdido protagonismo con la llegada de los dos fichajes.

Una segunda opción sería tener que elegir entre dos de los tres candidatos en la medular prescindiendo de uno de ellos. De entrar Garrido lo más normal es que sea acompañado por José Mari, más aún porque Abdullah se encuentra entre algodones tras un pisotón padecido en el Carlos Tartiere y de hecho este miércoles no ha entrenado con el resto del grupo. De optar por esta estrategia, la posición de mediapunta no se vería afectada pero perdería ese toque de calidad y trabajo que le aporta al centro del campo el ex del Lorient.

El sustituto de Salvi, otra de las incógnitas

Ahí parte el principal "rompecabezas" para el entrenador, que además deberá despejar una incógnita más ante el conjunto rayista. Salvi, justo cuando estaba alcanzado su mejor forma, ha sufrido una microrroturas de fibras en el gemelo de su pierna izquierda. Por tanto, el puesto de la banda derecha queda libre y ahí empieza el carrusel de nombres sobre posibles sustitutos. Nico Hidalgo sería su recambio más natural, al ser el futbolista de posición (banda derecha puro) y condiciones más similares al sanluqueño, pero a pesar de haber superado su lesión no ha vuelto a tener minutos una vez recuperado, y en concreto no juega desde la victoria ante el Almería (1-0) y ni siquiera ha formado parte de las últimas convocatorias. Más protagonismo ha tenido Aitor García, sobre el que Cervera ha reconocido en alguna ocasión que merece jugar más minutos, y aunque es en la banda izquierda y a pierna cambiada donde mejor rendimiento ha dado, podría ser otra alternativa.

Finalmente, es posible que el entrenador prefiera mover a uno de los mediapuntas al costado diestro. Durante el período de fichajes ya insistió en la idea de que quería mediapuntas que pudiesen caer a banda, y tanto Imaz como Aketxe cumplen ese perfil, por lo que tampoco sería de extrañar que alguno de los dos reemplazase al ex del Villanovense sobre todo si se reimplanta el trivote con Garrido, José Mari y Abdullah. En cualquier caso, Cervera seré el que tome la última palabra y resuelva este "puzzle" que va cambiando y complicándose cada vez más y con el paso de las semanas. Bendito problema.