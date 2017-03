Álvaro Cervera: "Se perdió el sábado porque el entrenador se equivocó"

Google Plus

Álvaro Cervera en el banquillo cadista | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

Álvaro Cervera atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará al Cádiz CF con el Rayo Vallecano. El cuadro cadista llega al encuentro tras caer en el Carlos Tartiere en un encuentro donde se señalaron varios culpables, pese a que el entrenador tiene totalmente claro quien fue la cabeza visible de dicha caída que sufrió el equipo amarillo.

Durante la semana, en Cádiz se ha criticado mucho la actuación de Eddy Silvestre, quien pocos minutos después de finalizar el encuentro ante el Real Oviedo, se convirtió en tendencia dentro de la red social Twitter. El jugador no tuvo su mejor tarde, aunque para Álvaro Cervera, él es el único culpable de aquella derrota que destronó al Cádiz del tercer puesto.

Álvaro Cervera: "El que pierde nunca lleva razón" El gran equívoco del encuentro ante el Real Oviedo se localizó en la entrada de un nuevo mediocentro, el cual provocó que el Cádiz dejase de atacar. Cervera consideró que con 0-1, era el momento de hacer un cambio para "guardar la ventaja", aunque finalmente dicha elección no le salió del todo bien.

Dicha asunción de culpa supone un peso menos de encima para una plantilla que está rindiendo a un gran nivel durante el presente año. Este mismo rendimiento, es el que preocupa en gran medida a Álvaro Cervera, ya que teme que la afición se olvide del gran trabajo de sus hombres por cualquier pinchazo que pueda sufrir el equipo. Sabe que en el mundo del fútbol "se analiza todo" y que por ello "el que pierde nunca tiene razón". Este motivo le obliga a "agachar la cabeza y seguir trabajando” para recuperar los tres puntos perdidos.

Acerca de los posibles cambios que podría ocasionar dentro del sistema la lesión de Salvi, Cervera aseguró que no realizará variantes tácticas, ya que únicamente sustituirá “hombre por hombre”, a la espera de “acertar con el hombre que estará ahí”.

Por último, Cervera quiso aclarar todo lo acontecido tras la entrada de Eddy al terreno de juego en el último encuentro del Cádiz. “En el cambio de sistema me equivoco. El equipo fue peor con tres centrocampistas". Una táctica que no siempre le ha salido mal, ya que en más de una ocasión durante la presente campaña, la entrada de un nuevo mediocentro permitió al equipo sacar partidos muy ajustados. Aunque es indiscutible que una vez entró el jugador, el Cádiz no consiguió afinar su juego, y poco a poco fue produciéndose una desconexión que acabaría sentenciando el encuentro.