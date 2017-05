Álvaro Cervera: "En casa no es un equipo fácil"

Imagen | LaLiga

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró expectante por la llegada del domingo y conseguir la victoria que tanto se hace de rogar. Los amarillos llevan cinco jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos, pero continúa en la pelea por asentarse en la zona alta de la clasificación.

"Fue de los mejores partidos que hemos jugado"

La pasada jornada, su equipo cuajó un gran partido ante el líder y se queda con la labor de sus jugadores sobre el césped. "Fue de los mejores partidos que hemos jugado como local, no global pero sí por momentos. Acabamos con un poco de frustración porque hicimos de todo por ganar y no pudimos hacerlo", declaró.

El conjunto alfarero está consiguiendo buenos resultados en su feudo y calificó el próximo encuentro de difícil: "Le tengo más respeto a estos equipos que a otros que ganan por calidad o juego. Con estos equipos que están apurados a estas alturas es complicado jugar. Tienen más de veinte puntos de local, en casa no es un equipo fácil".

"Hay posibilidad de repetir once"

También quiere que el equipo mejore defensivamente, porque últimamente no consiguen dejar su portería a cero: "Será un choque muy igualado y espero que podamos decidirlo con pequeños detalles. Queremos que sea un partido disputado, en el que no vayamos contracorriente y por debajo en el marcador". No dio indicios sobre la alineación que saltará al terreno de juego el domingo pero "hay posibilidad de repetir once, quedamos contentos con lo que se hizo el otro día".

También aclaró las dudas que surgen en los tres cuartos de campo, Aketxe se está haciendo un habitual en su once titular: "Abdullah nunca ha sido mediapunta, fue un recurso que buscamos en ciertos partidos. Él nunca se sintió cómodo ahí y Aketxe es el mediapunta más puro que tenemos en la plantilla, sumándole su golpeo a balón parado y su buen rendimiento físico".

Para finalizar, hizo sus cuentas para acabar logrando los puestos de playoffs. "Estamos convencidos de que nuestro trabajo va a estar premiado, creo que cuando sumemos una victoria encadenaremos una racha. Necesitamos tres victorias y un empate para mantenernos ahí", concluyó.