AD Alcorcón - Cádiz CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 36 de Segunda División

Los jugadores celebran uno de los tantos | Foto: LaLiga

Partido complicado el que se le presentaba al Cádiz CF en su visita a Alcorcón. El equipo alfarero se jugaba la vida, como ya advertía su entrenador, Julio Velázquez, en la previa del encuentro. La obligación de vencer al 'Submarino Amarillo' era manifiesta, pero al mismo tiempo la tarea no era nada sencilla. Los andaluces venían también con la necesidad de sumar tres puntos tras cinco jornadas sin hacerlo. La sexta hubiese supuesto un vuelco a las aspiraciones de ascenso, y es por ello que la escuadra dirigida por Álvaro Cervera salió a ganar.

De hecho, los cadistas, de verde en esta ocasión, salieron mucho más decididos y mejor plantados. A los tres minutos Salvi disfrutaba de su primera ocasión de gol pero fallaba en el remate en una buena posición. Por fortuna, el sanluqueño no lamentó mucho más el fallo porque diez minutos después Sankaré transformaba el primer tanto de la lluviosa mañana, merced a una falta bien ejecutada por Aketxe y a una posterior dejada de Garrido para que el senegalés solo tuviese que empujar al fondo de la red.

Los minutos siguientes no iban diferir demasiado del guión inicial y Álvaro García y Salvi volvían a marrar dos claras ocasiones, la primera por el acierto del meta alfarero y la segunda por el desacierto del atacante cadista, que perdonaba con todo a favor. Estos errores espolearon al conjunto local, que a partir de ahí fue aumentando de intensidad y lograba prodigarse por el área gaditana.

Esa insistencia aumentó tras el intermedio, pero la defensa visitante resistió con estoicismo y, por si fuera poco, llegaba el segundo tanto por parte de Álvaro García pasada la hora de juego, batiendo a Dmitrovic con un disparo cruzado.

A partir de ahí, a los de Cervera solo les quedaba aguantar, momento oportuno para que Alberto Cifuentes pudiese lucirse. El manchego sacaba su calidad y su veteranía a pasear, sobre todo en un paradón a disparo de Álvaro Giménez, que a pocos metros de la línea de gol no podía creerse la fantástica reacción del guardameta cadista para sacarle un gol cantado.

El Alcorcón siguió intentándolo, pero el equipo menos goleador de la categoría volvió a demostrar de qué mal adolece y no atinó de ninguna de las maneras. El Cádiz solo debía dejar pasar los minutos para poder cantar una victoria importantísima, que le deja en cuarta posición, más asentado en la zona de playoff justo en el momento en el que los perseguidores más aprietan. La próxima semana, ante el Nàstic, nueva "final" para el equipo de Cervera, en la que tendrá que innovar en la zona defensiva al no poder contar con Carpio, Aridane y Brian Oliván por sanción y que tendrá que ver el partido desde la grada tras ser expulsado en Santo Domingo.

Entrenador: Álvaro Cervera

6 | Repitió la apuesta que propuso frente al Levante y esta vez resultó ganadora. El técnico parece que ha encontrado su bloque de confianza para este tramo final, aunque no podrá repetir el próximo fin de semana ante el Nàstic ya que los defensas Carpio, Aridane y Brian Oliván no estarán por sanción. El propio Cervera no podrá estar en la zona técnica ante los catalanes al haber sido expulsado en Santo Domingo.

Alberto Cifuentes

8 | No tuvo mucho trabajo en la primera parte pero terminó siendo determinante con paradas decisivas en la recta final, intervenciones que valen tres puntos y permiten al Cádiz dormitar una jornada más en zona de playoff de ascenso.

Carpio

6 | Buen trabajo del salmantino en toda la cancha, a pesar de llegar justo al partido tras un golpe recibido en un entrenamiento de la semana. Forzó la quinta amarilla de ciclo para llegar limpio al tramo final de temporada y recuperarse al completo de su lesión. Fue sustituido por Servando a los 54 minutos.

Aridane

7 | Imperial el canario, tanto por arriba como por abajo, sin dar opción alguna a los atacantes alfareros. Un seguro de vida que se echará de menos ante el Nàstic, pues no podrá estar al ver la quinta amarilla de ciclo.

Sankaré

8 | Después de ser el desgraciado protagonista de los dos últimos tantos encajados, cometiendo penalti en ambos casos, el senegalés se resarció completando un auténtico partidazo en defensa, que redondeó anotando el primer gol del encuentro, que ya es su tercero con la elástica cadista.

Brian Oliván

6 | Ha vuelto a obtener la confianza de Cervera y está realizando buenas actuaciones nuevamente, aunque no está atacando tanto como hace algunas jornadas. No podrá estar en Carranza el próximo domingo al ver la quinta amarilla de ciclo.

Garrido

7 | El vasco se desempeñó a las mil maravillas en lo que mejor sabe hacer, haciendo la raya por delante de la defensa y sosteniendo al equipo en la medular. Estuvo muy correcto en cada decisión y en cada entrada a los jugadores rivales.

José Mari

8 | El roteño volvió a liderar la medular cadista un día más, siendo decisivo en la contención y estando muy acertado en la labor de catalizador del juego, volviendo a aprovechar la velocidad de sus compañeros de ataque con una gran efectividad en los pases. Fue sustituido por Eddy Silvestre a cuatro minutos del final.

Salvi Sánchez

7 | Buen trabajo del sanluqueño, en su costado. La otra cara de la moneda, su desacierto en hasta dos ocasiones claras de gol que, a estas alturas de temporada, son errores que pueden penalizar mucho. Afortunadamente, esta vez no fue así y el equipo se llevaba los tres puntos con los dos tantos posteriores de Sankaré y Álvaro García. Fue reemplazado por Aitor García casi al final.

Aketxe

7 | Se ha convertido en pieza clave, después de tener difícil entrar en el once al principio. A balón parado es una mina de oro y cada vez se encuentra más cómodo y entiende mejor el juego del equipo, siendo un enlace perfecto entre el mediocampo y Ortuño.

Álvaro García

8 | Nueva exhibición del utrerano, que hizo daño en cada internada y generó peligro en cada centro. Volvió a ser, como de costumbre, un quebradero de cabeza continuo, siendo muy difícil de frenarle una vez más. Puso la guinda con el segundo tanto del partido, su cuarto de la temporada, y se sigue cumpliendo la máxima de "si Álvaro marca, el Cádiz gana".

Álvaro García celebra su tanto | Foto: LaLiga

Ortuño

6 | Más desaparecido que otros días, trabajó mucho pero apenas tuvo ocasiones de gol siendo en esta ocasión más importante como asistente que como rematador.

Servando

5 | Entró por Carpio para defender el lateral derecho, y aunque no fuese su posición natural estuvo correcto cerrando el carril al adversario.

Eddy Silvestre

S.C. | Sustiyó a José Mari a los 86 minutos, por lo que no le dio tiempo de participar apenas, aunque en sus pocas intervenciones se mostró correcto.

Aitor García

S.C. | Entró en el minuto 89, por lo que apenas le dio tiempo a intervenir.