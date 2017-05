La defensa, la gran duda de Cervera

Google Plus

Once del Cádiz en Santo Domingo | Foto: Página Oficial Cádiz CF

La victoria en Santo Domingo supuso un plus para el Cádiz y no solo por los tres puntos, también por la gran imagen que dio el equipo amarillo. Pero no todo fueron buenas noticias. Tras descartar una lesión grave de Carpio, que solo se perderá el partido del próximo domingo y estará con casi toda seguridad ante el Zaragoza en La Romareda, las amarillas vistas en Alcorcón por Aridane y Brian Oliván obliga al entrenador cántabro del Cádiz a improvisar una defensa prácticamente inédita para el partido en Carranza ante el equipo de Tarragona.

¿Iván Malón o Servando?

En el lateral derecho, la baja de Carpio, hasta hoy incuestionable en el lateral derecho del equipo cadista e incluso utilizado de mediocentro cuando el entrenador lo ha necesitado y con 3.083 minutos a sus espaldas repartidos en 35 partidos, puede dar la oportunidad a Iván Malón de ser titular y ocupar el carril derecho de la defensa cadista. El jugador valenciano, llegado esta Navidad a la disciplina cadista, sería la opción más lógica para el lateral derecho ya que es su demarcación natural y siempre que ha jugado ha rendido a gran nivel, pero por todos es sabido los cambios tácticos que Cervera nos tiene acostumbrados y podría optar por utilizar en ese lateral al multiusos de la plantilla, Servando Sánchez.

¿Migue o Servando?

Otra duda es la pareja de Sankaré en el centro de la defensa por la baja del central canario Aridane, donde se juegan el puesto Servando y Migue. Los últimos precedentes hacen pensar que Servando será quien ocupe el puesto, aunque como se ha comentado antes la entrada del central de San Fernando en el lateral derecho puede propiciar la inclusión en el once de Migue. El veterano central de Terrassa es el central que menos minutos ha disputado esta temporada, pero siempre que ha jugado ha dado la talla y no sería descabellado pensar que Cervera pueda confiar en él para el partido de Carranza.

Casi seguro, Luis Ruiz por Brian Oliván

Para acabar, seguramente el lateral izquierdo sea el que menos dudas presenta a los aficionados cadistas. Todo parece indicar que Luis Ruiz volverá al once titular tras estos dos ultimos partidos en los que Brian Oliván ocupó el lateral izquierdo. El gran rendimiento del ex del Leganés en los partidos en los que Álvaro Cervera confió en él en lugar de Brian hacen indicar que será el elegido para defender de nuevo el carril izquierdo cadista.

Ya solo queda esperar al próximo domingo a las seis de la tarde para saber por cuál defensa optará el entrenador amarillo ante el Nástic de Tarragona ante las ya mencionadas bajas, y esperemos que elija lo que elija sea sinónimo de éxito.