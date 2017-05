Servando: “El domingo nos jugamos mucho y hay que ir a por la victoria”

Google Plus

Servando en la comparecencia de esta mañana | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Servando Sánchez ha comparecido este jueves en la sala de prensa. El central de San Fernando resaltaba la importancia de los tres puntos conseguidos el domingo pasado en Santo Domingo ante el Alcorcón: "Aunque no se daban los resultados se estaba trabajando muy bien. Esta última victoria nos va a ayudar mucho en el tramo final de liga".

Ante la visita el próximo domingo a Carranza del Gimnástic de Tarragona, Servando destaca el cambio de dinámica y la reacción del equipo catalán tras el cambio de técnico, ya que "desde la llegada de Merino han hecho muy buenos partidos y sacado puntos”.

"Lo que estamos haciendo se lo merece Cádiz y el vestuario"

Sobre el buen juego desplegado las dos últimas jornadas ante Levante y Alcorcón, el central gaditano destaca el buen momento cadista: “Nosotros estamos en un buen momento, jugamos en casa, y están saliendo bien las cosas. Nos jugamos mucho y hay que buscar la victoria". Y es que no hay mayor motivación que lugar por entrar en el playoff de ascenso a la Liga Santander y soñar con un futuro ascenso a la máxima categoría del fútbol español: "Lo que estamos haciendo se lo merece Cádiz y el vestuario. Soñar está ahí. Lucharemos por el playoff y a partir de ahí, seguir haciendo bien las cosas".

Para el isleño, es clave el trabajo diario para que cada jornada se dé la mejor versión, y el equipo cadista está dándolo todo para sacar lo máximo en cada partido: "Uno de los frutos de este equipo es que la gente que no juega no se relaja en los entrenamientos, eso hace que los que juegan no bajen el ritmo".

Ante el Nástic podría tener su oportunidad

Ante la ausencia por sanción de tres jugadores defensivos y titulares como son Javier Carpio, Aridane y Brian Oliván, a Servando se le abre la puerta de la titularidad y espera su oportunidad en el equipo: "Se abre el abanico. Tanto Migue como yo tenemos opciones, pero sólo podemos entrenar a tope y esperar la oportunidad. El último partido que jugué de inicio fue en Huesca y me encontré bastante bien".

Queda por ver si Álvaro Cervera confía en el el central isleño para el transcendental partido ante el Nástic de Tarragona, donde el conjunto cadista querrá seguir dando la gran imagen mostrada en los últimos partidos y dejar en casa tres puntos muy importantes de cara a lo que queda de campeonato.