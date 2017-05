Cervera: "El Nàstic llega pensando que puede sacar algo bueno de Carranza"

Álvaro Cervera, técnico cadista | Foto: Pedro Ortega

Complicado envite el que tendrá el Cádiz CF el próximo domingo a partir de las 18:00 horas en el estadio Ramón de Carranza. Llega un Nàstic a jugarse el todo por el todo, y que a pesar de haber caído a puestos de descenso tras su derrota en el derbi tarraconense ante el Reus (0-1) no está cosechando malos resultados en las últimas fechas y llega con confianza a la Tacita de Plata.

"El Nàstic viene con el tema del descenso como un revulsivo para salir de ahí"

En esa línea se manifestaba el técnico Álvaro Cervera, que no se fía nada de su rival y que está seguro de que pondrá las cosas muy complicadas. "Los equipos de abajo tienen dos vertientes: te puedes encontrar a un equipo tocado, viendo el descenso muy cerca, como nos dio la sensación con el Alcorcon el otro día, en una situación que le atenazaba. O puede haber otros equipos, como creo que es el Nàstic, que el otro día perdió pero hizo un gran partido y no lo mereció, y que pueda venir con el tema del descenso como un revulsivo para salir de ahí. Ese creo que es el Nàstic que nos vamos a encontrar. Desde que está Merino creo que solo ha perdido un partido fuera de casa, o sea que no es un equipo derrotado. Llega pensando que puede sacar algo aquí y que puede ser bueno para su situación".

El conjunto grana, viendo la situación en la que se encuentra, no puede plantarse en el tapete gaditano pensando en otra cosa que no sea la victoria, así que difícilmente podrá verse a un rival atemorizado y encerrado en su campo. "Por lo que nosotros conocemos del Nàstic, no es un equipo de eso. Puede jugar con cuatro o con cinco atrás, pero es un equipo que adelanta mucho las líneas y que defiende muy arriba. Si está atrás será porque nosotros lo ponemos atrás, y si no les ponemos atrás ellos seguirán haciendo su juego, que les viene bien".

"No estoy preocupado por que tengan que jugar otros nuevos, pero puede haber desajustes"

Pero más allá de la dificultad del oponente, Cervera deberá lidiar con otro hándicap más, con la multiplicación de bajas en defensa. "Tenemos a tres sancionados (Carpio, Aridane y Brian Oliván) que no van a poder jugar seguro, y el cuarto que ha entrenado un poco después del tratamiento, habrá que esperar a ver cómo se encuentra. Me ha dicho que está mejor, pero hasta mañana a Papa (Sankaré) no sabremos si lo tendremos. Yo no estoy preocupado por que tengan que jugar Luis, Servando o Malón en la misma línea, pero puede haber desajustes".

El Cádiz CF arranca la jornada 37 con 57 puntos, por lo que el playoff se siente más cerca que nunca, sobre todo tras la victoria en Santo Domingo, un punto de inflexión que ha devuelto la confianza en lo que se venía haciendo. "Teníamos dudas al no ganar, así que tuvimos que tomar una determinación, tuvimos que hacernos más bloque, menos dispersos y eso nos ha dado resultado. Por eso confiamos en Garrido, José Mari y Aketxe". Especialmente importante está siendo el papel del vasco, al que le costó encontrar un hueco en el equipo pero ha terminado afianzándose como indiscutible en el once. "Aketxe es un mediapunta puro y los demás no, y eso nos da mucho fútbol. Y a balón parado hemos ganado mucho, está entre los mejores de la categoría en esa faceta”.

"Si ganamos el partido estaremos a uno más y algún empate del objetivo"

Con el partido frente al Nàstic quedan tan solo seis partidos para el final, y aunque aún quede tela por cortar el éxito se ve muy cerca, las cuentas encajan cada vez más fácil. "En la línea de los 64 o 65 puntos se jugará el playoff, nos queda muy poco y queremos estar ahí. Si ganamos el partido estaremos a uno más y algún empate del objetivo. Esas son nuestras cuentas, pero podemos estar equivocados, porque de hecho cada vez cuesta más ganar los puntos". Además, la nómina de clubes que pelearán por esos primeros puestos aún no está cerrada para el técnico cadista. "Sigo esperando que algún equipo gane dos o tres partidos seguidos, tipo Valladolid o Zaragoza. Alguno más puede aparecer".