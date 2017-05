Cádiz CF - Nàstic: puntuaciones del Cádiz, jornada 37 de Segunda División

Google Plus

Luis Ruiz, Álvaro García y Sankaré en la salida de los jugadores antes de comenzar el duelo | Foto: LaLiga

Desilusionante empate entre Cádiz CF y Nàstic, que dejó una sensación agridulce en el Ramón de Carranza, que tuvo que ver como su equipo fue incapaz de hacer prácticamente ningún daño a su oponente a lo largo de los 90 minutos. Escaso fútbol y mucha indecisión en el equipo de Álvaro Cervera, que iba a marrar de forma casi inexplicable las dos ocasiones de gol más claras. Salvi remataba fuera y casi en boca de gol un centro de Álvaro García en el minuto uno y Ortuño mandaba a la grada un lanzamiento de penalti en el 71 de juego. Luego tocaba apretar pero fue el equipo de Merino el que pudo incluso llevarse los tres puntos pero Alberto Cifuentes ganaba a Stephane Emaná en el uno contra uno.

Pero más allá de las sensaciones, los resultados tampoco sonríen demasiado al Submarino Amarillo, que con el empate frente al Nàstic acumula su cuarto duelo consecutivo en Carranza sin ganar. Estos pobres resultados pueden poner en peligro las posibilidades de ascenso del conjunto cadista, que deberá viajar a Zaragoza con la obligación de llevarse los tres puntos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

6 | El técnico, sustituido durante el partido por su segundo, Roberto Perera, no se le puede recriminar nada en cuanto al once titular, ya que apostó por su bloque de confianza, acertando en la reconfiguración de la defensa con Malón, Servando y Luis Ruiz acompañando a Sankaré. Ni siquiera los cambios mejoraron la imagen del conjunto y reactivaron un juego atascado, lento e inefectivo.

Alberto Cifuentes

7 | Sin tener apenas trabajo, el manchego terminó siendo determinante con dos paradas fundamentales, ambas a Stephane Emaná, una al principio y la otra al final. Ya en el 90, con el Cádiz volcado al ataque, el delantero visitante se quedaba solo ante el portero con la posibilidad de dar la victoria a los suyos, pero el recién renovado cancerbero amarillo le ganó la partida y salvó el mano a mano. El Cádiz dejó ir dos puntos, pero fue Cifuentes quien finalmente salvó el tercero.

Iván Malón

6 | Fue el elegido para sustituir a Carpio en el lateral derecho y cumplió con buena nota. Comenzó incómodo y con algunas dudas, pero fue a más, cerrando su carril y creando problemas en campo contrario. Provocó la primera amarilla que vio Mossa.

Servando

7 | Sustituir a Aridane no es algo fácil pero el de San Fernando lo hizo olvidar al menos durante la tarde de este domingo. Muy bien posicionado, realizó intervenciones decisivas, sobre todo cortando centros laterales.

Sankaré

8 | Posiblemente el mejor del encuentro. El senegalés llevó la voz cantante de la zaga y realizó un partido casi impecable, haciéndose con todos los balones por arriba e imponiendo su poderío físico en cada disputa de balón. Y eso a pesar de que llegaba con molestias físicas. Vuelve a ser el mejor Sankaré, el que más necesita este Cádiz.

Luis Ruiz

6 | Volvía al equipo titular supliendo la sanción de Brian Oliván, y realizó un partido correcto, sin más. Intentó buscar en profundidad a Álvaro por la banda pero pocas veces lo consiguió. Fue sustituido por Aitor García a los 82 minutos.

Garrido

5 | Le faltó contundencia en algunas de sus intervenciones, algo que penaliza en un jugador de sus características. En la elaboración de juego, bastante desacertado. Fue reemplazado por Abdullah a los 69 minutos.

José Mari

7 | Jugador de mucha clase, que se desgastó mucho en labores defensivas y que fue casi el único que por momentos acertó a darle algo de fluidez al juego del equipo. Con el paso de los minutos, cada vez más cansado, se fue apagando.

Salvi Sánchez

4 | No fue un día para el sanluqueño, que ya en el minuto uno desperdició una de las ocasiones de gol más claras, mandando fuera y con todo a favor un centro de Álvaro García. Luego trabajó mucho pero, al igual que le ocurrió a la mayoría de sus compañeros, no fue su tarde.

Aketxe

6 | Volvió a crear peligro a balón parado y comenzó muy activo el encuentro, pero también fue a menos y no supo dar al equipo la chispa necesaria en los últimos metros.

Álvaro García

5 | El utrerano fue otro que tuvo una tarde más bien gris. Comenzó como una moto pero su presencia se fue difuminando conforme avanzaba el cronómetro. Estuvo bien cerrado por la defensa tarraconense y no generó tanto peligro como en otras ocasiones.

Ortuño

3 | Día aciago para el de Yecla, que se esforzó y peleó pero no le salió nada. No logró hacerse con los pocos balones que le pudieron llegar y apenas gozó de ocasiones. Y la más clara que tuvo, la del penalti, la mandó al limbo. Terminó agotando la paciencia de la afición, algo que en su caso sí es una novedad. Mal día que no debe empañar una fantástica campaña por su parte.

Nico Hidalgo

4 | Salió en lugar de Salvi para dar frescura a la banda de derecha, y desde luego no mejoró en nada el papel del sanluqueño. Desconectado, estuvo impreciso en el pase y en los controles de balón.

Abdullah

5 | Sustituyó a Garrido para dotar de más juego a la medular. El marsellés tuvo mucho balón y se movió mucho pero su fútbol fue lento y previsible, con lo que no se lograba superar las murallas defensivas de los tarraconenses.

Aitor García

S.C. | Entró por Luis Ruiz como última esperanza para reactivar el ataque, pero con diez minutos no tuvo el tiempo que él hubiese querido para intentar influir en el resultado.