Alberto Cifuentes: "El fútbol es presente"

Alberto Cifuentes / Imagen: Juan Ign.Lechuga - Vavel

La renovación de Alberto Cifuentes para permanecer un año más en las filas cadistas, se hizo realidad la semana pasada. El portero de los amarillos aseguró ante los medios de comunicación que se sentía muy feliz. “Cuando me lo dijeron en media hora lo había arreglado todo y para adelante. Yo sé que si tuviera 25-26 años la situación sería otra, pero estoy asentado, no tengo representante, que a los jóvenes los marean, y al final ves las cosas con otra perspectiva. Lo primero que hice fue llamar a mi familia, decirles que había renovado y todos muy contentos”.

Considera que esta renovación es una ratificación de su esfuerzo continuo. “Supone la reafirmación del trabajo que llevo haciendo. Vine aquí con el objetivo de ascender, se consiguió. Intentamos que el club estuviera un año más en Segunda y se ha conseguido de momento. Es el trabajo diario lo importante”.

El guardameta siente ganas llegar a Primera División puesto que nunca ha jugado en la misma. “Yo nunca he jugado en Primera, fui convocado con el Mallorca, pero no jugué, sería la guinda del pastel si jugara en Primera”.

Solté la rabia de que habíamos tenido ocasiones, pero no las materializamos, merecimos ganar y al final no pudimos Haciendo referencia a su importante actuación ante el Nàstic, salvando una jugada ante el rival, quedándose solo ante el mismo. “Fue una jugada en la que tienes un poco de tiempo para pensar pero la idea era aguantar en el área para poder usar las manos. Sabes que en el minuto 90 el jugador llega cansado, aguanté y pudimos sacar un punto. Solté la rabia de que habíamos tenido ocasiones, pero no las materializamos, merecimos ganar y al final no pudimos. Un punto más cerca del objetivo”.

Cifuentes cree en su equipo y lo ve preparado físicamente para afrontar el final de la temporada. “Físicamente creo que el equipo se encuentra bien. Psicológicamente estamos bien, no es fácil estar ahí, quedan cinco jornadas y puede cambiar la cosa, pero el equipo está fuerte mentalmente”. Como bien señaló el guardameta, LaLiga está muy igualada y parece que hasta el final no se conocerán los resultados definitivos y los aspirantes a disputar el playoff.

El próximo rival del conjunto de Cervera es el Real Zaragoza, Cifuentes los ve como complicados pero nunca imposible. “un equipo muy difícil que está haciendo una buena segunda vuelta. Solo he jugado una vez allí hace bastante tiempo, ni me acuerdo. Ha estado mucho tiempo en Primera y no lo he catado, pero es un club con mucha historia, una ciudad muy exigente, un campo difícil por todo. Al final todos estamos compitiendo por lo mismo en Segunda, el fútbol es presente”.