Cervera: "Sería un paso importantísimo ganar"

Álvaro Cervera / Imagen: Pedro Ortega - Vavel

Una semana corta para el Cádiz CF que se enfrentará mañana al Real Zaragoza. Cervera confesó ante los medios que en ocasiones es bueno tener una semana así. “Semana corta, entrenamiento al final de dos días porque entre la recuperación no entrenas bien al completo. Partido de viernes, a veces es bueno jugar cuanto antes y hay que habituarse a estas cosas”. Un total de 42 jornadas de Liga en una Segunda División tan exigente, pasa factura a algunos equipos que notan el cansancio en sus filas. “Nosotros seguimos teniendo las mismas armas de juego pero sí es verdad que parece que hemos perdido un poco de ritmo”.

En cada partido los de Cervera intentan mejorar para conseguir más y acercarse a su objetivo. “Tenemos un esquema muy definido, conocido por todos. Nos gustaría en ciertos momentos poder variarlos, pero no tenemos el mismo rendimiento. Los equipos que han venido a ganarnos han salido perdiendo y los que han venido a respetarnos han sacado algo. No tenemos un segundo estilo de juego que pueda ser igual de factible que el primero”.

El partido en La Romareda no será sencillo para los amarillos, puesto que el conjunto local es muy peligroso. “sería un paso importantísimo ganar. Las estadísticas no están a nuestro favor, pero hay que pelearlo”. El Real Zaragoza no debería preocuparse por el descenso según confesó Cervera, debido a la gran cantidad de equipo que tiene por detrás. “Con todo lo que hay por detrás, ellos no están en una mala posición”.

El de Santa Isabel recupera para el próximo partido a tres jugadores sancionados que no disputaron en la pasada jornada. “Podrían estar todos, pero hay algunos que creo que por lesión alguno no ha estado tanto tiempo. Gastón está lesionado grave, Carpio no entrenó, está bien, pero hay que decidir si llevarlo o no. Hay dudas por el tipo de partido que nos vamos a encontrar”.