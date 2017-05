Cervera convoca a Dani Güiza y asegura que no hay nada en contra del jugador

Dani Güiza / Imagen: Pedro Ortega - Vavel

El próximo partido del Cádiz CF ante el Real Zaragoza, ha dejado una lista de convocados con una novedad principal, la presencia de Dani Güiza en las filas amarillas. Tras numerosos partidos sin estar convocado, el jugador gaditano vuelve a estar en una lista de 19 jugadores que viajarán para disputar el encuentro en La Romareda. De los 19 futbolistas de la lista que viajarán a Zaragoza, Cervera tendrá que descartar a uno. Una situación bastante incómoda para un futbolista que ha pasado de ser principal a no estar convocado durante varias jornadas y plantearse además, su salida del club antes de finalizar el contrato.

El jugador jerezano ha estado presente en la rueda de prensa de su técnico, en la que Cervera ha comentado que no tiene ningún problema. "no hay nada contra Dani Güiza. A lo mejor él tiene algo contra mí, pero yo contra él no tengo nada. Mi relación personal con él es buena, pero en redes sociales quizá es diferente. Yo no tengo redes sociales y él sí". Cervera aclaró su situación con el jerezano haciendo alusión a la situación del jugador en las redes sociales (instagram), de semanas atrás.

Cervera ante los medios de comunicación y ante el propio jugador, confesó que es exigente a la hora de tomar las decisiones. "Güiza ha estado más de la mitad de temporada convocado con el equipo y ha jugado lo que pensábamos lo que tenía que jugar e incluso ha jugado de titular algún partido"

Finalmente Aridane y Carpio volverán esta jornada tras cumplir un partido de sanción. Quien no lo hará será Brian puesto que Cervera contará de nuevo con Luis Ruiz. Teniendo en cuenta estos datos, la lista de convocados ha sido finalmente la siguiente: Jesús Fernández, Cifuentes, Carpio, Iván Malón, Servando, Sankaré, Aridane, Luis Ruiz, Garrido, José Mari, Eddy Silvestre, Abdullah, Aketxe, Nico Hidalgo, Salvi, Aitor García, Álvaro García, Güiza y Ortuño.