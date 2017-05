Álvaro Cervera: "Me voy satisfecho por cómo se ha conseguido el punto" | Foto: Pedro Ortega

Empate valioso el obtenido por el Cádiz CF en La Romareda, todo un templo del fútbol español. Los amarillos demostraron no estar en su mejor momento en lo que a juego se refiere, pero al menos los resultados le respetan y sigue sumando, logrando en Zaragoza su séptima jornada consecutiva sin perder.

"El empate es justo, ninguno de los dos ha sido superior al otro"

Álvaro Cervera pasaba por la sala de prensa para atender a la prensa y realizar sus valoraciones particulares de lo que fue la contienda. Para comenzar, el entrenador cadista consideraba que el resultado final hizo justicia a lo que se pudo ver. "El empate es justo por las ocasiones que han tenido los dos equipos y porque ninguno de los dos ha sido superior al otro. Ellos han tenido las mejores nada más empezar y la jugada del gol en un balón parado en el que nosotros nos hemos despistado, luego nosotros hemos tenido un mano a mano para empatar. Es verdad que con cualquier acción con un tiro que puede ir a cualquier sitio, a lo mejor el Zaragoza podría haber llegado hasta el final ganando el partido. Pero en lo que ha sido en sí el encuentro, el Zaragoza no ha sido mejor ni nosotros lo hemos sido tampoco".

Más allá del empate, algunas acciones defensivas resultaron un tanto preocupantes, y algún que otro despiste además del de la jugada del gol, podría haber costado caro. "En jugar bien o mal entran muchos factores, y el primero es el equipo contrario. Los dos somos equipos que cometemos pocos errores, porque no nos vamos del partido, y ha habido jugadas hoy que parecía que estábamos más dispersos que otros días. La misma jugada del gol, que en vez de ponerla arriba la sacan en corto, y lo que nos ha pasado no lo había hecho en todo el año, pero hoy sí".

En general, el juego desplegado no fue el mejor, y ello hace, sin duda, que el empate se vea por bueno, sabiendo aún mejor considerando la forma en que llegó. "Muchos despistes atrás, y luego llegamos arriba las tres o cuatro veces que llegamos todos los partidos. Pero estoy contento, no porque el Zaragoza seguramente no está en su mejor momento, y si no recibes ese gol el partido lo haces largo y lo puedes haber ganado. Me voy satisfecho por cómo se ha conseguido el punto pero por el partido en sí no".