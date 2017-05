Aridane: "El equipo está concienciado y convencido para conseguir el objetivo"

Foto: Diego Carmona / VAVEL

El zaguero canario fue el protagonista en la rueda de prensa tras la vuelta al entramiento del equipo amarillo en El Rosal tras el descanso de ayer. Aridane afirma que "el equipo está concienciado y convencido para conseguir el objetivo" en los cuatro partidos de liga que le quedan en liga regular. "Veo al equipo física y mentalmente bien. El partido del sábado es fundamental y no podemos fallar".

El Córdoba, al igual que el Nàstic de Tarragona, son equipos que se encuentran en zona de descenso o peleando por salir de allí, por lo que avisa al igual que Álvaro Cervera, que no hay un adversario más asequible que otro, y menos en LaLiga 1|2|3. El defensa cadista además avisaba tras la sesión de hoy que el propio equipo catalán "llegaba a Carranza como un equipo asequible y casi nos ganan en la última jugada. No hay ningún equipo que dé bajo rendimiento. El Córdoba vendrá a por la victoria para salir de abajo y nosotros tenemos que salir a morder".

En la última salida cadista, concretamente a La Romareda, la defensa cadista cometió numerosos errores en el marcaje y en despistes individuales. De este cúmulo de errores llegó el gol local por mediación de Ángel, el delantero zaragocista de moda, errores que Aridane reconoce que no deben de volver a ocurrir. "Desde el principio el entrenador nos dijo que tuviéramos cuidado, que estuviéramos atentos. En algunas acciones no nos entendimos. Fue una pena porque casi no nos llegaron y empatamos un partido que merecimos ganar”.



Resulta aún complicado saber con cuántos puntos el conjunto cadista puede asegurarse el playoff de ascenso. Se comenta por los mentideros de Cádiz que con cinco puntos más, el conjunto cadista obtendría el billete para soñar. Lo que está claro es que de predicciones no se vive, y se antoja imprescindible conseguir la victoria frente al Córdoba en casa para mantener las aspiraciones intactas. “Están todos pegados. Importante no perder y sacar los tres puntos como sea”.