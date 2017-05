Álvaro Cervera: "Espero que no cometamos errores"

Google Plus

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró ansioso por conseguir esa victoria que tanto se hace de rogar. Los amarillos acumulan dos empates consecutivos en las últimas jornadas y necesitan tres puntos para participar en la lucha definitiva por los puestos más codiciados de la clasificación.

"Ganando podemos coger una buena dinámica"

Tras un pequeño bajón, apuesta por una victoria estimulante para encarar la recta final del campeonato. "Si llevas tiempo sin conseguir una victoria, más cerca estás de ella. Tenemos una visión positiva en el vestuario, ganando podemos coger una buena dinámica y meternos en el playoff. Este partido nos abre las puertas de acabar la temporada como queremos", declaró.

No se deja engañar por la situación del rival y espera un partido muy difícil porque "será un partido largo e incómodo para los dos. La afición estará de nuestro lado y espero que no cometamos errores como el mano a mano ante el Nàstic. No somos muy buenos contra equipos que se cierran".

"Es el prototipo de jugadores que nos gusta"

Tendrá a todo su plantel disponible exceptuando a Dani Güiza por lesión y José Mari por sanción: "Solo tenemos la lesión de Dani. Estamos a final de temporada y llevamos muchos partidos, hemos parado a José Mari. Garrido tiene unas molestias, pero hay gente disponible". Aunque cree que el descanso le viene bien al roteño porque "es el prototipo de jugadores que nos gusta tener y su baja es sensible para nosotros. Espero que saquemos el partido adelante y le tenemos libre de carga para todo lo que queda".

Llevan tiempo sin encadenar varios triunfos consecutivos, pero no resta valor a los últimos empates: "Llevamos muchos partidos sin perder, pero solo una victoria. Estamos aquí por los puntitos que hemos sacado, con los goles de Ortuño en Huesca o el de Aitor en Zaragoza".

Para finalizar, es consciente de que el equipo debe de intentar no encajar primero en los choques. "Llevamos muchos partidos que hemos empezado perdiendo y eso no es bueno para nuestro juego. Nos da tiempo a empatar, pero jugamos mucho mejor con el resultado a favor", concluyó.