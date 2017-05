Cervera: "Necesitamos ganar para ver las cosas más claras"

Álvaro Cervera saluda a su homólogo, Lus Carrión, al inicio del partido | Foto: LaLiga

Álvaro Cervera compareció ante los medios de comunicación tras el partido ante el Córdoba (1-1), que supuso el séptimo empate amarillo en las últimas ocho jornadas. El gol de Aketxe adelantaba a los de casa pero en una jugada desafortunada el Córdoba lograba el gol del empate por mediación de Alfaro, una dura losa que el Cádiz ya no conseguiría levantar.

"El partido que ha hecho el Cádiz a mí me ha gustado"

El técnico cadista analizaba el encuentro y mostraba su indignación por el resultado, insuficiente para los méritos que, en su opinión, hizo su equipo. Además, ya son muchos partidos sin ganar y eso está trasladando ansiedad en el momento decisivo, algo que hay que tratar de remediar. "Necesitamos ganar ya para ver las cosas más claras y no jugar con este agobio durante tanto tiempo, no somos un equipo para jugar así y no hemos hecho una temporada para jugar con esta sensación. Hoy era un día bueno, con un rival peligroso pero al que habíamos logrado jugarle bien y minimizar sus mejores jugadores. Estábamos cerca de la portería, hemos conseguido ponernos por delante, parecía que teníamos todo a favor... y volvemos a empatar. Hay que seguir, no queda otra. Podría decir que podemos intentar resolver los errores que hayamos podido cometer, pero yo no he visto errores, el empate ha sido en una jugada aislada y mala suerte. A mí el partido del Cádiz me ha gustado".

Preguntado acerca de si algún futbolista antepuso su lucimiento personal frente al trabajo en grupo en algún momento puntual del encuentro, el de Santa Isabel reconoció que algunos futbolistas, por sus propias características, tienen permitido ese recurso, aunque el colectivo debe ir siempre por delante. "Algún jugador sí tiene libertad para hacer eso, pero el equipo en conjunto no. No tendemos a hacer eso porque no es una seña de identidad nuestra, pero sí hay algunos jugadores que tienen cierta libertad para alguna cosa y no vamos a coartarles mientras no perjudique al conjunto. El equipo ha seguido empujando y de hecho no hemos pasado grandes agobios salvo la jugada del saque de banda. Ha seguido peleando, apretando y ha defendido bien incluso contra el viento".

"Merecíamos haber ganado, a favor y en contra del viento fuimos superiores"

Más allá de lo que hay sucedido, el resultado no debe contentar a un Cádiz CF que debe empezar a mirar a lo que hacen sus rivales para ver si queda comprometida o no su plaza de playoff. Se ha ganado un punto pero se han perdido dos y eso frustra visiblemente al técnico cadista. "Muchas veces en las que hemos empatado yo terminé enfadado no por el resultado sino por las pocas posibilidades que hemos tenido de ganar esos partidos. Pero hoy estoy enfadado porque creo que merecíamos haber ganado, a favor y en contra del viento fuimos superiores. Y conseguimos ponernos por delante y cuando la cosa la teníamos más o menos controlada, y en una jugada desgraciada pasó esto. Por eso estoy contrariado, pero del equipo de sus últimos diez partidos éste ha sido quizás el que más me ha gustado, junto con la segunda parte contra el Levante".