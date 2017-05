Aketxe: "En líneas generales hemos sido superiores"

Aketxe anotó el gol cadista, de nuevo de falta directa | Foto: LaLiga

Tras el empate frente al Córdoba, Ager Aketxe y Javier Carpio pasaron por zona mixta para ofrecer sus sensaciones del encuentro y responder las preguntas de los medios. Para ambos, el resultado fue corto viendo los méritos que hizo el equipo, pero se mostraron optimistas y convencidos de que el objetivo se cumplirá.

El feliz protagonista del duelo, Ager Aketxe reconoció que el Cádiz fue superior pero valoró la importancia del punto en una categoría en la que incluso los equipos mejor clasificados les está costando sacar adelante sus compromisos: "El viento nos ha complicado el trabajo a los dos, pero en líneas generales creo que hemos sido superiores, con viento en contra y a favor. Nos merecíamos más y al final en un error puntual se nos escapan los tres puntos. Es difícil ganar, a todos los equipos de arriba nos está costando, al menos tenemos un puntito que habrá que hacerlo bueno la semana que viene".

El jugador cedido por el Athletic volvió a demostrar su valía y su calidad en el balón parado, haciendo su tercer tanto como cadista, segundo en esa faceta. "He tenido suerte, ha habido una falta sobre Ortuño, tomé el balón y entró. Estoy muy feliz por ello".

Por su parte, Javier Carpio quiso agradecer a su técnico que le diese la oportunidad de volver al equipo titular a pesar del buen desempeño de su compañero Iván Malón en los últimos dos partidos, e igualmente declaró el mal sabor de boca con el que el Cádiz termina el encuentro: "El míster me dio la confianza devolviéndome al once y se lo agradezco. Aún no estaba al 100% pero he intentado hacer mi trabajo como venía haciéndolo. Nos vamos con una sensación amarga, y más después de ver los resultados de los rivales hubiese sido muy importante ganar. Pero hay que quedarse con los que tenemos, un punto más y una jornada menos".

El lateral salmantino está convencido de que el equipo dio el máximo de sí, y solo una acción aislada privó del triunfo a un Cádiz que ofreció una mejor versión que en duelos anteriores. En esas acciones está la clave del éxito y espera que a partir de ahora se empleen en beneficio propio, algo que ayudará mucho en la consecución del objetivo. "A este equipo no se le puede reprochar ni un partido de Liga que no lo de todo, cada uno corre con el compañero hasta que no puede más. Hemos llevado el peso del partido y logramos un gol de Aketxe que fue fantástico, son los pequeños detalles que en Segunda División cuentan mucho. Luego nos han empatado, y es lo que hay. El equipo está concienciado de sobra de que si seguimos así vamos a conseguirlo. Como digo, en esta categoría lo que deciden son los pequeños detalles y si los corregimos nos irá mejor".