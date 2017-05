Ganar, misión casi imposible en Segunda esta jornada

Aketxe, Aridane y Ortuño celebrando el gol del vasco ante el Córdoba | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Parece que se acerca el final de la Liga 1|2|3 y en los puestos de arriba empiezan a notar el vértigo que da un posible ascenso a la Liga Santander. Solo el Getafe, tercer clasificado y el único a día de hoy que parece capaz de dar un buen susto al segundo clasificado, ha sido capaz de ganar en esta jornada de liga.

El Getafe mete miedo al Girona

El equipo de Bordalás ganó por dos goles a cero al Elche, asegurándose prácticamente el play off y colocándose a cinco puntos del Girona a falta de nueve por disputar.

La regularidad del Tenerife

El cuarto clasificado, empatado a puntos con el Cádiz, es el Tenerife. El equipo entrenado por Martí empató sin goles ante el líder y equipo ya ascendido a Primera, el Levante, en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo tinerfeño se coloca con 60 puntos, a cuatro puntos del séptimo clasificado.

El Cádiz lleva 22 jornadas en play off

Si el Cádiz gana en Sevilla y Huesca y Oviedo pierden, el equipo amarillo será equipo play off

Por su lado, el Cádiz CF no pasó del empate este sábado en el estadio Ramón de Carranza ante el Córdoba, equipo que se juega a día de hoy no descender a la Segunda División B. El equipo entrenado por Álvaro Cervera comenzó ganando el partido con un golazo de falta del mediapunta vasco Aketxe, pero Alfaro consiguió empatar el encuentro y sacar un punto muy valioso para el equipo cordobés. El equipo gaditano se mantiene en la quinta posición con 60 puntos, empatado con el Tenerife, quinto clasificado, y a cuatro puntos del séptimo y equipo que marca el play off, el Huesca. El Cádiz suma ya 22 jornadas consecutivas en puestos play off y si el sábado que viene consigue ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla Atlético y Oviedo y Huesca no ganan, será matemáticamente equipo de play off y luchará por jugar en Primera división el año que viene.

El Valladolid, de menos a más, peligro real

El Real Valladolid, sexto clasificado y a tres puntos del Cádiz, empató en Mirandés. El equipo de Paco Herrera llegó a ir ganando por cero goles a dos y con un jugador más, pero vio como el equipo de Miranda de Ebro consiguió empatar en el 94 con un gol en propia puerta.

El Huesca sale del play off y el Oviedo se complica

Fuera del play off se encuentran Huesca y Oviedo. El equipo oscense dirigido por Anquela perdió en Murcia ante el UCAM por tres goles a uno y sale del play off.

Por otro lado, el Oviedo de Fernando Hierro sigue en caída libre y empató en el Carlos Tartiere ante un aguerrido Real Zaragoza.

Todo por decidir y nadie regala nada

Visto esta jornada, queda claro que nadie regala nada y que prácticamente todos se juegan algo, ya sea ascender, entrar en play off o descender, por lo que ganar se convierte en una misión más que complicada. Queda ver si el Cádiz, que lleva ocho partidos sin perder pero con siete empates y una única victoria, será capaz de ganar a un Sevilla Atlético que no se juega nada y de paso que tanto Huesca como Oviedo sean incapaces de ganar y el equipo amarillo pueda certificar su clasificación par el play off de ascenso con dos jornadas de antelación.