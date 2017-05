La afición cadista responde de forma masiva para el partido de Sevilla

Google Plus

Imagen de esta mañana en las taquillas del estadio Ramón de Carranza | Foto: Cádiz CF

La afición cadista es conocida en España por su amor al Cádiz CF y su respuesta masiva a la llamada del club. Y esta vez no va a ser menos. Ayer lunes, el club gaditano informó que ponía a disposición de los aficionados precios asequibles y autobuses gratis ilimitados para el desplazamiento a Sevilla para el partido del próximo sábado ante el Sevilla Atlético.

Precios económicos para abonados y no abonados

Debido a la importancia del partido, que puede significar la clasificación para el play off si se dan los resultados pertinentes o por lo menos dar un paso muy importante en caso de victoria cadista, el club, en colaboración con la Federación de Peñas, va a habilitar el desplazamiento en autobús promocionado para abonados a 5 euros con entrada incluida. Los acompañantes de los abonados a 7 euros con entrada incluida y los no abonados a 10 euros incluyendo su localidad. También se podrán adquirir entradas sueltas a 5 euros para los abonados y 10 euros para no abonados sin desplazamiento.

Aficionados desde primera hora de la mañana

A las seis de la mañana comenzaron los aficionados a llegar a las taquillas de Carranza para adquirir sus entradas. Unas cuantas horas después ya se veían colas que llegaban hasta fondo norte y por el mediodía, fuentes oficiales del club informaban que en pocas horas se habían llenado 18 autobuses. Y aún con una cola de aficionados bastante considerable.

El partido en Sevilla puede ser clave

Con esta gran respuesta por parte de la afición, solo queda esperar que el equipo esté a la altura y consiga traerse los tres puntos de la capital hispalense. En caso de victoria cadista y derrotas de Huesca y Oviedo, el equipo entrenado por Álvaro Cervera sería equipo de play off con dos partidos de antelación, el de Elche en el estadio Ramón de Carranza y el de Valladolid.