Abdullah: "Necesitamos una victoria para ganar confianza"

Imagen | LaLiga

El mediocentro del Cádiz CF, Rafidine Abdullah, se mostró ilusionado de cara a las últimas semanas de competición y donde espera poder certificar cuanto antes la presencia del conjunto de la Tacita de Plata en los playoffs de ascenso a la máxima categoría.

"Tengo la rodilla mejor y no tengo dolor"

Por culpa de unas molestias en su rodilla, no pudo completar el choque del pasado sábado: "Tengo la rodilla mejor y no tengo dolor, pero no está perfecta". También le dio importancia al descanso, porque la dosificación del esfuerzo es muy importante en este tramo final. "Me siento un poco cansado, porque ya llevamos muchos partidos. Tenemos que seguir entrenando para que el cuerpo se adapte a jugar noventa minutos", declaró.

Solo quedan tres encuentros de liga regular, pero es necesario mejorar los últimos resultados: "Alcanzar el playoff es complicado, pero también es posible. Hay partidos en los que juegas bien y no metes gol y viceversa, el fútbol es así. Nos encontramos fuertes y solo necesitamos una victoria para ganar confianza, así será más fácil nuestro objetivo ".

"Me gusta más jugar en el doble pivote"

A lo largo de la temporada ha ocupado varias veces la zona de tres cuartos de campo, aunque reconoce que se encuentra más cómodo en el doble pivote: "Me gusta más jugar en el doble pivote, es mi posición y prefiero recibir la pelota abajo. No había jugado antes ahí, cuando me propusieron fue raro y tuve que adaptarme". Lo que más le gusta es jugar con el esférico en su poder, aunque es un futbolista muy polifacético dentro del esquema. "El entrenador sabe que siempre quiero tener mucho tiempo la pelota. Jugamos al contraataque y para mí es mejor, porque tengo muchas opciones de pase", añadió.

Los amarillos quieren dar un golpe sobre la mesa e intentarán llevarse los tres puntos del Sánchez Pizjuán: "Si ganamos estaremos más cerca del playoff. Hay que salir a ganar, pero debemos estar tranquilos y jugar con cabeza. Todos los de arriba son muy buenos equipos, no sabría decir el más peligroso".

Para finalizar, mostró su sorpresa con el masivo desplazamiento que prepara la afición cadista a la ciudad hispalense. "Nunca he vivido un desplazamiento así con tantas personas. El Olympique de Marsella es un equipo muy grande, pero nunca viví un desplazamiento como el que se espera este sábado", concluyó.